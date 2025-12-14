Pep Guardiola le da a Phil Foden una mirada a la realidad tras la victoria del Manchester City: «Ha perdido mucho»

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sinceramente sobre Phil Foden tras la victoria por 3-0 sobre el Crystal Palace

Pep Guardiola abraza a Phil Foden tras la victoria del Manchester City por 5-4 sobre el Fulham

Pep Guardiola criticó la actuación de Phil Foden en el Crystal Palace a pesar del gol de la estrella del Manchester City en la victoria por 3-0. Foden anotó el segundo para el técnico inglés Thomas Tuchel para continuar con su excelente forma, pero el técnico de su club no pensó que ésta fuera una de las mejores actuaciones del jugador de 25 años.

El hecho de que aún pudiera influir en el juego y que Guardiola estuviera feliz de ir en contra de la opinión pública y señalar los defectos en el desempeño de Foden, resalta la mejor posición en la que se encuentra el mediocampista. Después de ganar premios individuales como mejor jugador de la Premier League en la temporada 2023/24, el agotamiento físico y mental redujo al creador de juego a una sombra de lo que era antes.

Sin embargo, se ha recuperado de manera impresionante esta temporada, anotando seis goles en la liga en sus últimos cuatro partidos en un equipo del City que ha reducido la ventaja del Arsenal en la cima de la tabla a dos puntos. Si Foden puede mejorar aún más en su nivel actual, será de gran ayuda para ayudar a los Blues a mantener su forma.

«Sé que la gente puede pensar diferente, pero creo que Phil no estuvo bien hoy. No jugó a su mejor nivel», dijo Guardiola. «Perdió muchos balones, tenía prisa por tomar decisiones y estaba muy ansioso. Tiene que conservar el balón y estar asociado con los demás y en los momentos adecuados hacer explosiones que sólo él tiene cuando se trata de goles y asistencias.

«Antes de llegar allí necesita estar más tranquilo. Pero quiere hacerlo bien y a veces no deja las situaciones claras, pero Phil en términos de ética de trabajo defensiva, cómo presiona, cómo regresa, es increíble. Incluso con mi opinión hoy, Phil fue uno de los mejores al final. Quizás corrió la mayor parte del equipo y marcó un gol porque estuvo increíble cerca del área».

Man City ofrece un 65% de descuento en equipaciones y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios precios Equipo Compra la oferta aquí Kitbag ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man City con hasta un 65% de descuento en artículos seleccionados.

«Tiene mucho margen para entender el juego. No mejorará esta increíble cualidad porque sea superior, pero entenderá el juego, la forma en que tienes ciertos momentos, la forma en que tienes que acelerar o ralentizar, simplemente el ritmo que le dará. Todos tienen un margen para mejorar. Todos».