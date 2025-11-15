Pep Guardiola intenta hacer en el Manchester City algo que no hace desde hace dieciocho años

El Manchester City ha vuelto a la caza de títulos de la Premier League y Pep Guardiola persigue aún más títulos.

Pep Guardiola persigue el decimotercer título de Grandes Ligas de su carrera como técnico

Pep Guardiola compite esta temporada por el decimotercer título de Grandes Ligas en su carrera como técnico. Desafortunadamente para algunos, el número 13 puede parecer un poco diferente para el catalán en su decimoctava temporada como entrenador.

Siempre se ha culpado a Guardiola por ganar títulos de liga que se esperaba que ganara. En Barcelona, ​​​​Bayern Munich y Manchester City a menudo tenía las mejores plantillas y los mayores recursos.

En ninguna otra industria se les dice a los mejores de su clase que bajen de nivel para demostrarlo. Para algunos críticos en las redes sociales, las actuaciones de Guardiola dejarán huella en el título hasta que gane la liga con el Brentford o pase a la Liga Nacional por una temporada para desafiar a Robbie Savage.

Eso ignora el hecho de que Guardiola ha liderado la élite europea precisamente porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. No ha tenido suerte para conseguir estos trabajos.

Pero esta temporada definitivamente se sintió un poco diferente. El City no llegó a la campaña como favorito. De hecho, en las casas de apuestas eran los terceros favoritos detrás de Liverpool y Arsenal.

Ningún equipo de Guardiola ha sido nunca antes el tercer favorito al título. En el Bayern se esperaba que ganara el título cada temporada, al igual que en el Barcelona después de formar ese gran equipo. Quizás el Real Madrid hubiera sido visto como favorito en su primera temporada en España, incluso si hubiera sido una carrera entre dos caballos.

Además, las expectativas siempre han sido altas, excepto esta temporada. Eso no quiere decir que el City fuera un outsider y nadie esperaba que ganara la liga, pero por primera vez fueron descartados con mayor regularidad.

Una encuesta realizada a 33 expertos en el sitio web de BBC Sport antes del inicio de la temporada mostró que cinco del City tenían opciones para el título. Cuatro de ellos eran exjugadores del City con largos vínculos con el club: Joe Hart, Michael Brown, Steph Houghton y Nedum Onuoha. El ex portero inglés Paul Robinson fue el único jugador neutral que eligió a los Blues.

En Sky Sports, ni Jamie Carragher ni Gary Neville apostaron por que el City ganara el título. Una encuesta entre diez expertos en el sitio web de la Premier League mostró que nadie ganaría el título para el equipo de Guardiola. Los diez eligieron el Liverpool.

Ya te haces una idea. Puede parecer obvio ahora que Erling Haaland no puede dejar de anotar y el City está a cuatro puntos del Arsenal, pero en agosto era raro encontrar a alguien que esperara que el City ganara la liga. Después de perder dos de sus primeros tres juegos, quedaron completamente descartados.

Pero aquí estamos, a mediados de noviembre, y el City es el principal rival del Arsenal. Según las casas de apuestas, el City sigue siendo el segundo favorito y hay muchas posibilidades de que los Gunners pongan fin a su larga espera por el título de la Premier League.

Eso no molestará a Guardiola, pero podría inspirarlo. En sus 18 años en la gerencia, es justo decir que nunca ha estado a cargo de un equipo tan descartado y olvidado como este grupo.

A algunos les resonará decir que el City es un outsider en esta carrera por el título y lo ha sido desde el primer día, pero esa es la realidad. Esta es una nueva experiencia para Guardiola y si gana el título esta temporada podría ser suficiente para demostrar que algunos de esos críticos tontos están equivocados.