Pep Guardiola identifica el cambio de Phil Foden que ha llevado a la forma del Man City

Phil Foden realizó otra actuación alentadora para el Manchester City, que venció al Everton por 2-0 en la Premier League.

Phil Foden celebra con Erling Haaland durante la victoria del City contra el Everton

Pep Guardiola ha apostado por que Phil Foden madure como un buen vino tras elogiar la creciente madurez del mediapunta del Manchester City.

El jugador de 25 años ha lucido su mejor momento esta temporada. Después de que los Blues tuvieran problemas contra el Everton en el Etihad en la primera mitad, Foden tomó el mando tras el descanso.

Proporcionó el pase que abrió el juego, enviando a Nico O’Reilly por el flanco izquierdo. Su compañero de cantera centró para que Erling Haaland abriera el marcador.

Foden tomó la delantera después de eso y Guardiola está encantado con sus mejoras esta temporada, tanto dentro como fuera de la cancha.

«[He’s] más maduro y todo eso», dijo el técnico del City. «Lo está haciendo bien, sonríe y su lenguaje corporal durante los entrenamientos es fantástico. Siempre crea algo.

«La primera mitad fue más difícil porque no leímos quién era el hombre libre, pero el resto fue realmente bueno. Phil dio un paso al frente y jugó como lo hace. Yo diría, excepto la temporada pasada, pero no todos estuvieron en su mejor momento. Phil ha sido extraordinario cada temporada».

«A menudo he dicho que era cuestión de tiempo. No se puede jugar en sexta velocidad todo el tiempo, hay que cambiar el ritmo. Era cuestión de tiempo, se dio cuenta, y no pueden ser jugadas explosivas cada vez. Tienes que correr, hacer un pase y luego lograr la brillantez en un momento. Paso a paso, Phil mejorará, como un buen vino».

Foden tiene la misión de regresar a la selección de Inglaterra antes de la Copa del Mundo. Ha sido pasado por alto en la última plantilla de Thomas Tuchel y Guardiola quiere que siga brillando lo más cerca posible del área rival.

«Puede profundizar más. Admiro a los directivos de todas las generaciones que utilizan el sentido común más que ahora», afirmó.

«Nos basamos mucho en los datos y cosas así, pero también en el sentido común. Es un jugador talentoso con goles y asistencias, así que colóquelo cerca del área. Phil tiene que jugar en la parte decisiva del partido en situaciones normales».

