Pep Guardiola hace un cambio sutil que dice mucho para Man City

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, ha elegido un enfoque diferente para sus sustitutos esta temporada

Manchester City ve más cambios en las competiciones

¡Manchester City está de vuelta! O más bien, más de lo que eran.

Ha habido razones válidas para no ir por la borda con ganancias de la ciudad en el año calendario, con su forma de lucha. Es posible que hayan pronunciado una consistencia que les permitió calificar para la Liga de Campeones y llegar a la final de la Copa FA, pero estaba claro que había problemas.

Las esquinas que parecían estar en contra de la Juventus en la Copa Mundial de Clubes y los lobos en la Premier League pronto parecían un callejón sin salida contra Al Hilal, Tottenham y Brighton. Vencer a United en el Derby se sintió bien y Napoli debería ser una excelente victoria, incluso para admitir un empate tardío en el Arsenal, donde perdieron 5-1 la temporada pasada, no debería obtener el brillo de lo que los pasos sucesivos han sido para Pep Guardiola.

Pero al menos parece que el gerente de la ciudad tiene la sensación de que tiene más jugadores en los que ahora puede confiar. En los seis juegos de esta temporada, ganando o perdiendo, Guardiola 28 de las 30 sustituciones posibles utilizadas.

Los partidos de Brighton y United fueron los dos juegos en los que solo hizo cuatro cambios, pero de lo contrario se trajeron un cinco completo del banco en el transcurso de 90 minutos.

Esto parece ser un cambio en comparación con lo que Guardiola solía hacer y es un claro aumento con respecto al año pasado. Sin embargo, busque un poco más cerca de la temporada de que incluso si este comienzo ha sido una lucha de ciudades inusualmente alta, sus reemplazos se pueden contar en el período pasado.

Guardiola trajo 31 de los posibles 45 cambios a la Premier League entre el comienzo de la temporada pasada y octubre, en promedio 3.4 cambios por partido. Entre enero y mayo, hizo 70 de un posible 95 para llevar su promedio a 3.7.

Sin embargo, en los meses más difíciles de la temporada, el gerente realizó solo 29 de los posibles 50 cambios en 10 juegos en noviembre y diciembre. Con la crisis de lesiones de la ciudad en el peor de los casos, Guardiola no solo luchó por llenar su sofá, sino que no tenía tantos jugadores que sintió que podía asumir una diferencia.

Incluso si los resultados no lo reflejan completamente, esta temporada es claramente diferente. No solo porque City quiere asegurarse de que no sufran una repetición de sus problemas de lesiones, especialmente después del club del club, Guardiola usa más de su equipo en una jornada considerablemente más que la temporada pasada.

Después de jugar el mismo comienzo XI durante los últimos tres juegos, Guardiola querrá rotar la mayor parte de su equipo cuando van a Huddersfield en la Copa Carabao. Y aunque puede estar buscando lanzar algunas estrellas por noche, aún puede haber espacio para muchos reemplazos por la noche para mantener a todos lo más fresco posible.

