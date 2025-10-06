Pep Guardiola hace que Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger ofrecen después del registro de Man City

Pep Guardiola se ha convertido en el gerente más rápido de hasta 250 victorias en la Premier League después de que Manchester City Brentford derrotó.

Pep Guardiola está celebrando una victoria monumental para el Manchester City en Brentford

Pep Guardiola invitará a Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger a cenar en Manchester después de que el catalán se convirtió en el gerente más rápido de 250 victorias en la historia de la Premier League.

El jefe de la ciudad ha alcanzado el hito en 349 juegos, que es 55 más rápido de lo que Ferguson manejó, mientras que Wenger trajo el hito en 423 juegos.

Se requirió un esfuerzo defensivo perseguido en la segunda mitad para asegurar la victoria en Brentford, con Erling Haaland que anotó temprano, pero los Blues no aprovecharon al máximo su primera mitad de dominio.

Brentford regresó después del descanso, pero City estaba decidido a mantener a Guardiola un récord en el que está muy orgulloso.

«¡Hemos ganado mucho! De lo contrario, no puede aceptar este premio. Es un honor para mí estar junto a Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger, así que los invitaré a una buena cena», dijo.

«Tal vez no en Manchester, tal vez en algún lugar con más sol. No, lo haremos en Manchester. Es un honor, un placer ser parte de él en la historia de la Premier League.

«Quiero agradecer al club, a la organización, a los jugadores y al personal que tuve porque lo hemos hecho más rápido, más rápido, mejor y muy, muy satisfecho. Vamos 250 ahora».

City mostró a Mettle para aferrarse a la victoria, después de una ventaja en Mónaco a mitad de semana y dio una ventaja de 2-0 para retirarse aquí en enero, y los sometieron a una gran presión en la segunda mitad.

«Gane gane 1-0 Siempre sufre, orgulloso de la primera mitad, estuvimos en nuestro mejor momento durante muchos meses, estuvimos en nuestro mejor momento, [but] Tenemos que marcar más goles «, dijo Guardiola …

«Sabíamos la paz que empujarían más, la Premier League es así, las bolas largas y los lanzamientos fueron mucho más. Cinceles, patadas libres que sufrimos. El juego fue bien jugado, Gigi [Donnarumma] Salva cuando Josko (Gvardiol) pierde un duelo. Es posible que no creemos mucho, pero hemos aprovechado casi muchas oportunidades claras.

«Realmente satisfecho este mes desde el juego de United. Estamos allí, tengo el juego de sentimiento por juego, estamos cada vez mejor».

