Pep Guardiola hace acceso a la ciudad después de otra gran lesión

Pep Guardiola admitió que el Manchester City puede no tener el poder de desafiar en todos los frentes cuando van a Huddersfield para comenzar su campaña de la Copa Carabao.

La Copa de la Liga fue el primer trofeo que Guardiola ganó en el fútbol inglés y comenzó una notable era de éxito en el juego que el Blues aún no ha terminado. Ganaron la competencia durante cuatro años seguidas y realizaron el mantra del gerente que cada competencia importa.

Sin embargo, el último éxito de la ciudad fue 2021, con primeras salidas en los últimos cuatro años. La derrota de la temporada pasada contra el Tottenham se produjo al comienzo de una crisis de lesiones que arruinó sus posibilidades de éxito en cada competencia, y Guardiola no está dispuesto a arriesgar a la Premier League de la Liga de Campeones esta temporada con lesiones en la Copa de Competencia.

Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Mateo Kovacic están al margen, y al final de tres partidos agotadores en una semana, Erling Haaland necesita descanso y Abdukodir Khusanov se ha herido. No se espera que Khusanov vuelva a jugar hasta después del descanso internacional en octubre, en un nuevo golpe a la ciudad.

«Fue una semana real, muy difícil en términos de [being] Físicamente exigiendo, «Guardiola dijo». Venimos de dos derrotas emocionalmente. El último juego fue realmente difícil con la recuperación y regresó de Londres tarde.

«Hoy los jugadores están tan cansados ​​y mañana tendremos un partido contra un equipo de League One. Mi único cuidado es la energía de descanso para los jugadores.

«[Divine Mukasa and Stephen Mfuni] Ciertamente vendrá y luego veremos si juegan desde el principio o durante el juego.

«Es una competencia increíble al principio y para los niños que no jugaron en los primeros juegos para obtener y jugar ritmo, pero si tenemos lesiones como lo hemos hecho ahora, no gastaré demasiada energía para esta competencia porque la prioridad es la Premier League. En estas circunstancias, son la Liga Premier y la Liga de Campeones».

