Pep Guardiola ha visto al Manchester City resolver un problema importante, pero se enfrentará inmediatamente a un nuevo juicio

El Manchester City ha ganado cuatro partidos fuera de casa en un mes por octava vez con Pep Guardiola y será puesto a prueba nuevamente en enero.

El Manchester City ganó en Nottingham Forest

Todavía no sabemos cuál será la clasificación de la promoción 2025/26 entre los muchos equipos que Pep Guardiola ha creado en sus diez años en el Etihad. A falta de seis meses para el final de su campaña actual, abundan las promesas sin garantías de cubiertos.

Sin embargo, una cosa ya se puede decir: diciembre de 2025 podría pasar a la historia como uno de los meses más impresionantes de los años 95 que Guardiola ha supervisado hasta la fecha. No se trata sólo del progreso que han logrado los Blues en la Premier League y la Liga de Campeones, sino también de dónde han llegado los resultados.

Ganar al Fulham, Real Madrid, Crystal Palace y Nottingham Forest en el mismo mes es un logro. Craven Cottage no es el más intimidante, pero requiere muchos viajes para un partido entre semana, y los otros tres le han causado muchos problemas al City en los últimos años.

Puede que Guardiola no haya estado contento con la forma en que se lograron las victorias (todavía busca consistencia durante los 90 minutos y quiere que su joven equipo muestre su identidad en todo momento), pero lograr victorias en esos terrenos sólo será útil para sus jugadores si aprenden en el trabajo. Una vez que has ganado en el Bernabéu, pueden quedar pocos motivos para intimidarte y Forest también obtuvo una victoria particularmente grande, considerando que el City perdió gravemente allí hace nueve meses.

El City ha respondido enfáticamente a las preguntas que, con razón, persistían sobre su forma como visitante esta temporada. Tres de sus cuatro derrotas ligueras (contra Brighton, Villa y Newcastle) se produjeron fuera de casa y también perdieron puntos en Mónaco en la Liga de Campeones después de una mala segunda mitad cuando deberían haber asegurado una victoria; Erling Haaland rugió mientras atravesaba el túnel a tiempo completo.

Esas preocupaciones han desaparecido después de un mes que, estadísticamente, fue uno de los mejores que jamás haya experimentado el City. Hay que remontarse al inicio de la temporada 2024/25, donde el City tuvo por última vez un récord del 100 por ciento fuera de casa en un mes, e incluso más atrás, casi dos años, hasta febrero de 2024, cuando ganó cuatro por última vez.

Ese era el equipo camino a un cuarto título consecutivo de la Premier League y a la final de la Copa FA, y antes de eso, diciembre de 2021 fue la última vez que esto sucedió. Por ejemplo, el City nunca ganó cuatro partidos fuera de casa en un mes durante su temporada del Triplete.

Parte de eso es la logística del calendario, lo que significa que no hay cuatro partidos fuera de casa cada mes y una vez que llegamos a abril y mayo, cuando el City todavía está en la Copa FA, jugará en una sede neutral. Sin embargo, todavía llama la atención lo bueno que ha sido el mes de diciembre, con tantos buenos resultados obtenidos en lugares difíciles.

Eso ha cambiado el énfasis de cara a otro mes difícil, en el que el City volverá a tener cuatro partidos fuera de casa. Viajan a Sunderland, que está invicto en casa en la Premier League esta temporada, el día de Año Nuevo y luego se dirigen a Newcastle para el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Liga, sabiendo que recientemente perdieron allí y no han ganado allí en dos años.

Unos días después tienen el derbi de Manchester y luego viajan a Bodo para asegurarse un puesto entre los ocho primeros en la primera parte de la Liga de Campeones. Al City le ha ido muy bien en Old Trafford en los últimos años, pero siempre hay tensión antes de un derbi y un campo de plástico en el Círculo Polar Ártico no suena tan mal.

El City puede afrontar estos partidos con más confianza y ataque después del mes de diciembre que ha tenido. Por mucho que los equipos locales intenten molestarlos, el creciente equipo de Guardiola ha demostrado que es capaz de obtener resultados dondequiera que vaya y verá el partido en el noreste para comenzar el año como una oportunidad de marcar realmente un hito para lo que quieren lograr en 2026.