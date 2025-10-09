Pep Guardiola ha perdido a sus aliados de confianza en el Manchester City: lo que viene lo dirá todo

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, vio partir este verano al analista Carles Planchart con un mensaje amistoso para buscar un nuevo proyecto

pep guardiola

«Es una decisión personal que tendrá que tomar. Creo que un proyecto debería durar cinco o seis años, no más. Pero no para él, para todos. Después hay que renacer. Como amigo, le diría que busque un nuevo proyecto porque todavía le queda un largo camino por recorrer.

«Por eso lleva tantos años en el City: nos trataban como a una familia, nos hacían trabajar como si estuviéramos en casa. No se sentía así en el Barça ni en el Bayern».

«Es un fanático del fútbol. Su vida transcurre en el verde, en la hierba. Es un genio, un creador. Su mayor fortaleza es la forma en que inventa el fútbol. Lo más difícil en esta vida es crear; los demás somos imitadores. Él es el número uno en esto».

Palabras de Carles Planchart a SPORT esta semana hablando del futuro de Pep Guardiola, unos meses después de tomar la decisión de dejarlo por primera vez en su carrera. Planchart había estado con Guardiola desde el principio, siguiéndolo desde Barcelona hasta Bayern y City antes de renunciar después de nueve años en Manchester, presumiblemente para descansar para su próximo proyecto.

Hay mucho que desempacar. Es probable que Planchart, que dice que un proyecto debería tomar cinco o seis años, lo atrape primero, ya que Guardiola, y lo que está tratando de hacer en el City, aparentemente se encuentra en tiempo prestado.

Esta es su décima temporada, entonces, ¿cómo puede seguir siendo buena? Todos los grandes entrenadores están en declive, y después de un año sin ganar un trofeo y gastando £350 millones este año, más ojos de lo habitual están puestos en Guardiola.

Pero como dice Planchart al final: Guardiola es el número uno en creación. Los mejores son aquellos que pueden superar las expectativas el mayor tiempo posible (el propio Planchart debe ser bastante bueno considerando que duró más que su ciclo de vida idealizado) y Guardiola ya está en conversaciones con los mejores entrenadores que jamás hayan aparecido en el fútbol.

La salida de Planchart reduce un grupo ya pequeño de personas que han estado con Guardiola todo el tiempo, y eso podría verse como una preocupación para el técnico. Lo bien que maneje el paso de su antiguo mentor Txiki Begiristain como director deportivo a Hugo Viana tendrá una gran influencia en el éxito del City en los próximos años.

Sin embargo, es revelador que Guardiola todavía esté allí para probar qué tan bien puede manejar nuevas relaciones y teorías. Planchart admite además que hubo una caída en el número de entrenadores entre el personal la temporada pasada debido a que el equipo tuvo problemas, pero si bien ha habido una revisión importante de los entrenadores de trastienda, Guardiola se ha quedado por una razón.

Jugar con cuatro centrales en defensa, o un gran número 9, o sin balón habría sido visto como cosas que Guardiola nunca consideraría como entrenador en varios momentos de su carrera, pero aún así presenta nuevos enfoques para los partidos y las campañas.

Por eso la gente importante en el City estaría más de acuerdo con el final del análisis de Planchart: su entrenador es el número uno. Y después de un mal comienzo de temporada con un nuevo equipo y personal, Guardiola está comenzando a demostrar que tal vez la gente debería ver su tiempo en el Etihad como un proyecto de al menos una década.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.