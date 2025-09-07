El administrador del Manchester City, Pep Guardiola, está en la oscuridad sobre el impacto que tendrá Gianluigi Donnarumma en su equipo

Ruben Dias quedó impresionado por el debut y pronto hizo una gran diferencia en el Manchester City

La bendición y maldición de Pep Guardiola, que se ha quedado en el Manchester City durante tanto tiempo, es que hay tantos puntos de referencia. Es genial poder pensar en situaciones similares, pero hay tantas que las cosas pueden cambiar rápidamente.

La temporada pasada, por ejemplo, se produjeron bits de las campañas 2016/17 y 2019/20. Son principios obvios porque ella no ha ganado su Guardiola la competencia en Etihad durante los pocos años, pero las actuaciones tuvieron el final de un momento del primer año del gerente en Manchester y los problemas en las cajas sin una defensa fuerte que tuvieron sin Vincent Kompany y el Laporte Aymérico Herido.

Después de eso, este verano fue facturado como en línea con el verano de 2017, cuando la ciudad tenía a la madre de todos los juguetes de transferencia y gastó una fortuna que los traería casi una década de mayor riqueza. Bernardo Silva, Kyle Walker y Ederson fueron las sorprendentes compras que el primer XI mejoró inmediatamente y se convirtió en partes integrales de equipos que ganarían varios títulos.

The Churn es comparable este verano y Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki y James Trafford ya han dado al equipo una sensación muy diferente. Agregue Oscar Bobb y Rodri, quienes se perdieron la temporada pasada con una lesión, y enero, Omar Marmoush, Nico González y Abdukodir Khusanov y los cambios son sombríos.

Pero después de tres juegos, sin embargo, City parece estar en la misma posición que en dos puntos diferentes de la historia de Guardiola con el club. No solo eso, tenían dos finales muy diferentes.

El primer die Springs to with es septiembre de 2016. Guardiola ha dado el paso salvaje para reemplazar a uno de los mejores jugadores del club de Joe Hart y lo reemplazó por Claudio Bravo desde Barcelona.

El primer juego de Bravo fue el Derby de Manchester y su actuación fue salvaje y errática en una exhibición controlada diferente de la ciudad. Establece el tono para un tiempo extraño para la ciudad no. 1, donde aparentemente no pudo detener los objetivos y fue reemplazado por Ederson en un año.

El otro escenario es octubre de 2020, cuando City intenta recuperar el título, pero parece una sombra del equipo que ha recibido 198 puntos en dos temporadas. Están a la defensiva en todas partes, como lo demuestran una humillación 5-2 en el hogar en Leicester.

Ruben Dias está firmado y no puede transformar inmediatamente toda la defensa. Dias juega casi todos los partidos, City se convierte en una de las defensas más significadas en el continente y, además de ganar la competencia, también hacen la final de la Liga de Campeones.

¿Qué camino tomará Gianluigi Donnarumma mientras entra en lo que se siente como un territorio bien conocido? ¿Puede ser la cifra de DIA que la organización y el liderazgo llevan inmediatamente a un trasero cuatro que ha buscado un desorden durante demasiado tiempo?

¿Será la figura Bravo, elegida como un jugador en el que el gerente pone su reputación, pero desafortunadamente ve un alfiler redondo para un agujero cuadrado?

¿O puede ser algo más, llevarnos a otro recuerdo de Guardiola o traer algo nuevo para un equipo que le gustaría ver el futuro?

Lo que ha sido traído para reemplazar a Ederson, lo que sucede a continuación con Donnarumma, probablemente dará forma a la historia de toda la temporada de la ciudad.

