Pep Guardiola explica que Kalvin Phillips está planeado en Man City después de una lesión en Man City

Manchester City -Manager Pep Guardiola habló sobre Kalvin Phillips con el entrenamiento del centrocampista con el primer equipo

Phillips de Kalv

Kalvin Phillips no actuará para el Manchester City contra Huddersfield, pero Pep Guardiola no excluye un regreso en Etihad esta temporada.

Phillips fue firmado en 2022 a la competencia Rodri en el centro del campo, pero la firma nunca tuvo éxito y ha pasado la mayor parte de los últimos dos años en préstamo. Se esperaba un movimiento de verano, solo para la operación de Aquiles al comienzo de la ventana para arruinar cualquier posibilidad de una oportunidad diferente.

Phillips se ha mantenido en el Etihad, a pesar de que no forman parte de los planes de la ciudad, entrena con el primer equipo mientras trabaja en su forma de lesión. El partido de la Copa Carabao con Huddersfield podría haber sido una oportunidad durante minutos, pero el jugador de 29 años está en Londres con su pareja antes del nacimiento de su segundo hijo.

Guardiola sugirió que Phillips aún podría hacer un regreso poco probable a la ciudad de los días, incluso si esa perspectiva sigue siendo remota.

«Hoy está en Londres porque será padre por segunda vez», dijo Guardiola. «Regresa, entrena con nosotros y veremos qué sucede.

«Viene de una operación, así que ahora tiene que hacer sesiones de entrenamiento y tal vez unos minutos en algunos juegos».

Phillips estará lejos de ser el único ausente en West Yorkshire, ya que City realiza una serie de cambios para el partido de competencia. Guardiola le gustaría hacer más, pero está limitado por las lesiones en el equipo.

Mateo Kovacic ha sido perdido en el verano desde la operación de Aquiles y se espera que regrese el próximo mes, mientras que Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush han recolectado problemas en las últimas semanas.

Erling Haaland y Abdukodir Khusanov tuvieron que ser recogidos en el Arsenal el domingo con lesiones y no se espera que se desempeñen contra Huddersfield. Guardiola, sin embargo, espera que Haaland esté listo para Burnley durante el fin de semana.

«Hoy no lo he visto a él ni al resto de los jugadores», dijo. Ojalá pueda jugar el fin de semana.

«Ha sido una semana tan exigente, especialmente el último juego, y a veces los jugadores tienen problemas. Creo que estará bien durante el fin de semana. Espero que sí».

