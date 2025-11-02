Pep Guardiola explica la decisión de Tijjani Reijnder en Bournemouth mientras se emite la triple actualización del Man City

Las últimas noticias de última hora del Manchester City: Pep Guardiola ofrece una actualización de la plantilla triple antes de un partido desafiante contra el Bournemouth

Tijjani Reijnders estará en el banquillo para el partido del Manchester City contra el Bournemouth

Tijjani Reijnders y Rodri fueron titulares en el banquillo para el partido entre Manchester City y Bournemouth en el Etihad Stadium.

Cuando se le preguntó a Pep Guardiola sobre su decisión de enviar a Reijnders al banquillo, dijo a Sky Sports: «No está del todo en forma. Ayer fue el primer entrenamiento, así que decidí ponerlo en el banquillo y veremos qué pasa durante el partido».

Sobre por qué Rodri está en el banquillo, Pep añadió: «Es lo mismo que Tijjani».

Reijnders ha impresionado desde que se unió al Manchester City por £46,5 millones este verano. El holandés marcó en su debut y consiguió tres asistencias en sus primeros dieciséis partidos con el club.

El tercer cambio llega con Rayan Cherki, que debuta como titular en la Premier League desde la derrota del Manchester City por 2-0 ante el Tottenham a finales de agosto.

Rayan Cherki vuelve al once titular

Sobre el regreso del francés al once inicial, Pep dijo: «Su calidad, todo el mundo la sabe, pero está lesionado. Ojalá pueda darnos el talento que necesitamos para ganar partidos».

Si el City puede vencer al Bournemouth hoy, los Cherries caerán al tercer lugar y el equipo de Guardiola ascenderá al segundo, seis puntos por delante del líder de la Premier League, el Arsenal.

El Bournemouth ha tenido un comienzo de temporada impresionante, con el equipo de Andoni Iraola perdiendo solo un partido de liga antes de enfrentarse hoy al Man City.

Cuando se le preguntó si se siente diferente esta vez enfrentarse a los Cerezos, Pep respondió: «No, siempre han sido fuertes desde que Iraola es entrenador. Es un rival muy difícil y todo el mundo lo sabe».

Continuó: “Absolutamente [victory is important]. Para eso vamos a jugar y estamos preparados para ello”.

El partido de hoy es el primero de tres partidos consecutivos en casa del Man City. Se enfrentarán al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones el miércoles, seguido de un intenso choque contra el Liverpool el domingo.

