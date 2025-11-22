Pep Guardiola explica el choque de Bruno Guimaraes y el enfado de Gianluigi Donnarumma tras el Manchester City-Newcastle

El Manchester City fue derrotado por 2-1 por el Newcastle en St James’ Park en un partido complicado en el que Pep Guardiola cayó después del tiempo completo.

Bruno Guimaraes y Pep Guardiola se pelean a tiempo completo

Pep Guardiola dijo que su enemistad a tiempo completo con el capitán del Newcastle United, Bruno Guimaraes, se produjo porque le preguntó al brasileño qué pasó con Gianluigi Donnarumma.

El portero del Manchester City estaba furioso después de que Guimaraes le negara un tiro libre, momentos antes de que Newcastle recuperara la ventaja en St James’ Park. Donnarumma fue amonestado por sus quejas y tuvo una discusión con el asistente de los Magpies, Jason Tindall.

Esa disputa continuó después del tiempo completo cuando Donnarumma mostró su enfado y la discusión de Guardiola con Guimaraes también se volvió acalorada, pero el técnico del City intentó restarle importancia después del partido.

«Pregunté qué pasó con Gigio y con él. Todo está bien», dijo.

«Todo está bien» fue una frase que Guardiola repitió cuatro veces durante una conferencia de prensa de cuatro minutos y 30 segundos después del partido mientras le preguntaban sobre las frustraciones del City por las decisiones tomadas en St James’ Park. A Phil Foden se le negó un claro penalti en la primera parte tras recibir una falta de Fabian Schar, antes del enfado de Donnarumma por no recibir un tiro libre.

Sky Sports informó que Guardiola entró en la sala de árbitros después del partido para hablar con Sam Barrott, afirmación que el técnico de 54 años no negó.

Pero se negó a criticar a los árbitros y señaló decisiones que, en su opinión, el City no tomó en las derrotas finales de la Copa FA ante Manchester United y Crystal Palace, sobre las cuales también guardó silencio como prueba de su actitud hacia los árbitros.

«Las últimas cinco preguntas son sobre los árbitros y las acciones. Pregúntenlas a los árbitros. Aún no he visto las imágenes y nada va a cambiar», afirmó.

«Jugué dos finales de la Copa FA contra United y Crystal Palace y, Dios mío, ¿dije algo? Nada. Es lo que es. Y perdí. Lo primero que hice en nombre de mi club fue felicitar al United y al Crystal Palace».

«No vengo aquí a hablar de árbitros, ya no está. No vine aquí a echar culpas». [them]. Está bien. No pasó contra el Bournemouth, así que es normal que no haya pasado hoy», afirmó.

Donnarumma sintió que le cometieron una falta en un córner contra Bournemouth cuando los Cherries anotaron su gol en el Etihad recientemente y fue un incidente similar en St James’ Park.

En ninguno de los casos el City ganó un tiro libre y en ambas ocasiones el italiano recibió una tarjeta amarilla por sus quejas, pero Guardiola negó que su equipo se estuviera poniendo demasiado emocional y defendió a Donnarumma contra las acusaciones de que todavía se está familiarizando con el físico en la Premier League.

«No. No hay emoción. Sucedió. Él cree que cuando va allí y toca el balón, no estaba estable», dijo.

«Ese tipo es físico, fuerte. Eso no es una cuestión para Gigio. Sintió un toque. Pero el VAR y los árbitros deciden lo contrario. Estamos acostumbrados».