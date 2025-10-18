Pep Guardiola exige más a los jugadores derrochadores del Manchester City: «ellos lo saben»

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, estaba contento con los goles de Erling Haaland, pero quiere más del resto del equipo

Pep Guardiola dijo que el Manchester City debe dejar de depender de Erling Haaland para los goles si quiere tener una temporada exitosa.

Haaland continuó su comienzo estelar de temporada con dos goles contra el Everton, lo que dejó a los Blues ocho invictos en todas las competiciones mientras ascienden en la Premier League. Sus 11 goles en la liga después de sólo ocho partidos están cinco por delante de cualquier otro en la división mientras corre hacia el liderato de la Bota de Oro.

Sin embargo, su total también es 10 más que cualquier jugador del City que haya logrado en la competición, siendo Máximo Esteve del Burnley el segundo máximo goleador del equipo después de sus dos goles en propia meta en el Etihad.

Guardiola se alegró de que Haaland pudiera llevar al City a otra victoria, pero dejó claro que sus compañeros deben contribuir si quieren continuar con su racha de resultados.

«Podría haber marcado cuatro o cinco al final. Es nuestra figura clave», dijo Guardiola.

«Al mismo tiempo, no podemos hacer cosas buenas solo con Erling. Nuestros extremos, centrocampistas ofensivos y otros jugadores tienen que dar un paso al frente.

«Las ocasiones que creamos son muy claras. Tienen que marcar goles. Savinho tuvo dos [chances]Jeremy tuvo dos, Tijjani tuvo otro y a ese nivel hay que marcar.

«Necesitamos anotar más. Si no creamos, está bien, pero si creamos, necesitamos anotar».

«Ellos lo saben. Hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo. Ellos son buenos rematando durante el entrenamiento, así que también tienen que hacerlo.

«No tengo ninguna duda de que cuando se desbloquee, los jugadores marcarán. Omar es un máximo goleador, Savio, Oscar, Tijji y Phil son muy buenos marcando goles en esas posiciones.

«Cuando Rico juega en esas posiciones, siempre llega muy bien al último tercio. Tiene que hacerlo. Tenemos a Erling, así que está bien, pero seremos más fuertes. Quiero que nuestro equipo sea fuerte y esto es lo que tienen que hacer».

