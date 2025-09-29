Pep Guardiola establece el objetivo de Barcelona para Man City – ‘Ese es el estándar’

Manchester City conectó a ocho jugadores de la academia contra Huddersfield en la tercera ronda de la Copa Carabao y dos más desde el principio contra Burnley

Phil Foden es la luz radiante de la Academia del Manchester City, pero otros lo siguen

Pep Guardiola cree que la Academia de Manchester City muestra las señales de que puede alcanzar los estándares establecidos en Barcelona después de que ocho de los graduados del club se mostraron en la victoria por 2-0 contra Huddersfield en la Copa Carabao.

Divine Mukasa, Jaden Heskey y Reigan Heskey han hecho su debut en el Accu Stadium y que se verán junto a James Trafford, Rico Lewis, Nico O’Reilly, Phil Foden Bobb en el éxito de la tercera ronda en West Yorkshire.

Fue nuevamente una buena noche para una academia que recientemente disfrutó el éxito, con Lewis y O’Reilly cayeron entre Foden cuando los clientes habituales del primer equipo y Bobb que brillaban esta temporada, después de que la lesión 2024/25 lo había descartado.

Guardiola también señaló a la Academia de Jóvenes que dejaron el Etihad, pero brillaban en otro lugar, como el Chelsea Trio Romeo Lavia, Cole Palmer y Liam Delap, como prueba de la calidad de los jugadores producidos.

«En Barcelona jugamos la final de la Liga de Campeones por primera vez contra Man United, jugó siete en la academia, que es el estándar para la cima de la academia», dijo el jefe de la ciudad.

«Para jugar un partido, la Copa Carabao, es una buena señal. James Trafford regresó después de haber sido construido aquí, y por supuesto en otros clubes como Burnley, y Phil, Rico, Nico, que son los demás. Divine tiene un gran potencial, pero veremos en el futuro.

«Imagine a los otros jugadores, que desafortunadamente se fueron, eran los mejores jugadores de clase superior arriba y no pudieron tener el espacio, Dios mío, ahora tendríamos un XI inicial en el primer equipo, porque si comienzas a contar todos los jugadores increíbles en otros clubes que han sido entrenados, se jugarán aquí en la Academia Man City.

«Pero es una buena señal de que todavía tenemos jugadores de préstamos, como si jugaran mucho, Max Alleyne en Watford ha jugado realmente bien y muchos de ellos tienen el potencial de ayudarnos y ver qué está sucediendo. Y es por eso que tenemos la academia».

City ha visto a varios jugadores jóvenes excelentes abandonar el club debido a la falta de oportunidades, y Guardiola lo señaló como la dificultad con la que se enfrenta la academia, con la calidad necesaria para entrar en la configuración senior Sky High en Etihad.

«Al final tenemos jugadores de primera clase que no están aquí, y todos saben», dijo Guardiola. «Se debe a que un campo superior de los jugadores era ganar el triple y el cuádruple. Fue en ese momento, en ese nivel no sería en ese momento, esta podría ser la posibilidad de dar un paso, estos jugadores aún estarían seguros».

