Pep Guardiola desafía a los jugadores del Manchester City en medio del progreso de Erling Haaland – ‘Alfombra roja’

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Erling Haaland y el equipo antes del partido de la Liga de Campeones contra Bodo/Glimt.

Erling Haaland durmió como un bebé antes de la llegada del Manchester City a Noruega, pero Pep Guardiola necesita que sus jugadores despierten a la dura realidad que se interpone en el camino de sus trofeos esta temporada. Los ‘bleus’ no contarán con diez jugadores para su partido de Liga de Campeones en Bodo y tuvieron que modificar su preparación habitual, haciendo excepciones con el terreno de juego artificial.

El City entrenó en el campo el lunes por la noche en lugar de tener una sesión en Manchester mientras intenta comprender cómo rebotará el balón de manera diferente en el estadio Aspmyra. El equipo también tendrá que recuperarse después de una actuación extrañamente pobre en el derbi de Manchester, que puso fin a su racha invicta de 13 partidos en todas las competiciones.

Con tantas ausencias, todos los jugadores disponibles tendrán que recuperarse y hay especial interés en Noruega por el cansancio de Haaland, ya que se espera que sea su talismán para la Copa del Mundo del verano. Guardiola desveló que el número 9 le dijo que «ha estado durmiendo increíblemente, así que está en forma».

Guardiola ha hablado mucho últimamente de que su nuevo equipo necesita madurar en su búsqueda de trofeos. Por muy dañina que haya sido la derrota del United, días antes habían aprovechado la oportunidad en Newcastle para situarse a 90 minutos de la final de la Copa Carabao en Wembley.

El técnico del City necesita ver cómo se desempeña su equipo con varios desafíos que se avecinan y el partido del martes en condiciones gélidas sobre un campo artificial es uno de ellos. Si quieren desarrollar las características ganadoras de los anteriores equipos del City, es un desafío que tendrán que superar.

«Tenemos que ver cómo rebota el balón, cómo se realizan los pases cortos y los pases largos», dijo Guardiola. «La vida nunca es una alfombra roja. Cuanto más rápido te adaptas a situaciones incómodas, estás más cerca del éxito. Si me pongo a llorar por esa situación, no estamos logrando lo que hemos logrado en el pasado. Tenemos que mirarnos al espejo y decir lo que tenemos que hacer, y no negar que hay cosas sobre las que no tienes control».