Pep Guardiola dejó de reclamar una afirmación cuando Man City dijo: «No estará allí» a menos que una condición cumpla

Manchester City ha tenido un comienzo abrumador y Wayne Rooney no está seguro de si Pep Guardiola seguirá a cargo de la etihad la próxima temporada

Manchester City de Pep Guardiola ha perdido sus dos últimos partidos de la Premier League (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

La ex estrella del Manchester United, Wayne Rooney, cree que Pep Guardiola puede no ser el administrador de la Manchester City la próxima temporada, a menos que los ciudadanos sorprendan a muchos y ganen el título de la Premier League.

Sin embargo, el antiguo condado de Derby y Plymouth Argyle -Baas también provienen de la opinión de Guardiola que puede escapar de la ciudad, incluso si recuperan su corona de Liverpool esta temporada. Guardiola, de 54 años, acordó un acuerdo que lo mantendrá en el estadio Etihad hasta 2027 en noviembre de 2024. Desde entonces, ha discutido la extensión de su acuerdo de la ciudad.

City abrió la nueva temporada con una fuerte victoria por 4-0 sobre Wolves. Sin embargo, se ha seguido una derrota por 2-0 en casa en el Tottenham Hotspur y el daño de la pérdida de 2-1 en Brighton. City terminó como el tercer último período y en combinación con su lento inicio de la temporada, Rooney no está convencido de que el español permanecerá en la mitad azul de Manchester por mucho más tiempo.

Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League en la ciudad, pero su equipo está en control de un período de transición y ha perdido fieles estatales como Kevin de Bruyne y Kyle Walker.

‘Cuando lo atravesamos [transition] Con Sir Alex Ferguson no hay duda de que él será el gerente en tres o cuatro años, por lo que lo hace más fácil para un club en transición «, dijo el ícono del United en The Wayne Rooney Show.

«Siento que, como Man City, no gana la competencia este año, no creo que PEP esté allí, por lo que puede ser un equipo en transición, buscando un nuevo gerente y nuevos jugadores.

Manchester City ha perdido dos de su apertura de tres juegos (Imagen: Darren Staples/AFP a través de Getty Images)

«Puede que Pep ni siquiera esté allí si ganan la competencia, por lo que no se sabe. No creo que sea uno que pueda ver y decir:» Bien, voy a tomar un equipo ganador del título durante los próximos tres años. «Todavía existe incertidumbre sobre si el gerente seguirá allí».

Cuando se le preguntó si cree que la ciudad trajo demasiado rápido demasiado rápido, Rooney estuvo de acuerdo. También le preocupa que City haya retirado a sus líderes en el club y los haya reemplazado con una gran cantidad de jugadores inexpertos.

Guardiola ha traído el portero James Trafford, el extremo Rayan Cherki, el espalda de la izquierda Rayan Ait-Nouri y el mediocampista Tijjani Reijnders este verano. Gianluigi Donnarumma también está listo para completar un traslado a la ciudad del PSG al final del día de la fecha límite.

‘Creo que hicieron eso [sign new players] Con jugadores que se van. Man City ha perdido varios personajes bastante grandes de ese vestuario si lo miras «, agregó Rooney.

Wayne Rooney no está seguro de si Guardiola seguirá siendo el gerente de la ciudad la próxima temporada (Imagen: BBC)

«Crees que Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealisheh, y ahora parece que Ederson se va a irse, por lo que han perdido a algunos grandes jugadores.

«Si tuvieran un grupo de liderazgo la temporada pasada, todos esos jugadores probablemente estarían en él [group of players who have left]. Han perdido mucho liderazgo del equipo, así que creo que es difícil de reemplazar, que lo sabe. «

Después de la derrota de Brighton, Guardiola estaba de un estado de ánimo reflexivo. «Fuimos excelentes durante una hora», dijo a BBC Sport. «Después del objetivo, olvidamos jugar. Pensamos en las consecuencias».

Sin embargo, se negó a ser atraído por una conversación sobre una crisis temprana en la ciudad, con solo tres juegos jugados. «Es un juego», agregó. «La temporada acaba de comenzar. Hay una larga y larga temporada por delante. Veremos lo que está sucediendo».