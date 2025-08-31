El jefe de Manchester City hizo preguntas sobre la situación de los guardianes del club cuando confirmó una gran lesión.

Pep Guardiola

Pep Guardiola ha insinuado que tendremos una mejor idea de quién será el portero número1 de Manchester City tan pronto como se cierre la ventana de transferencia de verano.

City comenzó con la firma de verano de James Trafford en Doel contra Brighton, donde el antiguo Sub-21 internacional de Inglaterra hizo su tercer comienzo consecutivo de la temporada.

Ederson se quedó en el sofá en la costa sur, conectado al Brasil internacional con un traslado a los gigantes turcos Galatasaray y Fenerbahce antes de que la ventana se deslice el lunes por la noche.

Antes de que comenzara la temporada, Guardiola sugirió que Nierson sería su guardián número 1, pero la especulación continua en torno a su futuro lo llevó a tener que aparecer este período para el club.

Si Ederson se va, se espera que City obtenga un movimiento para el portero del PSG Gianluigi Donnarumma, quien es libre de abandonar los campeones europeos después de que Baas Luis Enrique lo considere el exceso.

Como tal, Guardiola ha sugerido que tendremos una mejor idea de quién será el número uno a largo plazo de la ciudad después de la fecha límite del lunes a las 7 p.m.

«No, decido esto para este juego con James», dijo Guardiola Sky Sports al explicar su decisión de comenzar Trafford en Doel en el estadio AMEX.

«Mañana completaremos la ventana de transferencia y después de haber visto lo que está sucediendo. La temporada es tan larga», Bewaars siempre juega muchos juegos en la temporada. «

Trafford fue culpable del segundo gol de Tottenham en la derrota por 2-0 de la ciudad el fin de semana pasado, pero Guardiola le dio el apoyo de 22 años.

«Sí, todos quieren su brazo (alrededor del hombro)», agregó el jefe de la ciudad.

«A veces, cuando veo un brazo alrededor de uno y otros, están celosos, por eso es mejor hacerlo todo junto, pero, por supuesto, el apoyo siempre está ahí».

Mientras tanto, Guardiola ha confirmado que el fichaje de verano Rayan Cherki desaparecerá durante un período más largo después de que el francés no estuviera incluido en la ciudad de la ciudad de Brighton.

El administrador de la ciudad dijo: «¿Cherki? Sí, se lesionará un poco más».