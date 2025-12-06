Pep Guardiola da orden para Savinho tras la victoria del Manchester City – ‘Going to’

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el extremo brasileño Savinho y el internacional francés Rayan Cherki.

Savinho sustituye a Rayan Cherki

Pep Guardiola elogió al suplente Savinho por su cameo mejorado en la victoria del Manchester City sobre el Sunderland y dejó clara la importancia de correr ante todos sus jugadores. El brasileño se ganó la ira de su entrenador en el Fulham esta semana y «no le gusta escuchar», pero demostró que había captado el mensaje.

Era típico de Guardiola señalar al brasileño y convertir una pregunta sobre Rayan Cherki y su rabona en una respuesta sobre las responsabilidades defensivas necesarias para permanecer en el equipo. Cherki hizo su primera apertura desde la derrota ante Newcastle y el técnico del City espera haber adquirido lo necesario mientras estaba en el banquillo.

Si Cherki acaparó los titulares tras la victoria por 3-0 sobre el Sunderland, Guardiola finalmente habló de la mejora que había visto en Savinho desde el banquillo cuando los Blues realizaron lo que el técnico calificó como una de sus mejores actuaciones de la temporada en el minuto 90. Ambos jugadores atacantes, y todos los demás miembros del equipo, perderán el sueño el sábado sobre lo que deben hacer para tener la oportunidad de brillar nuevamente.

«Rayan siempre ha jugado mejor en su carrera que todos sus amigos de 12, 13, 14, 15 años, y siento que ha hecho lo que quería. Aquí tiene que hacer lo que tiene que hacer por el equipo y si es capaz de hacerlo, jugará muchos minutos en este club en los años venideros porque tiene una cualidad especial, pero tiene que hacerlo», afirmó el técnico.

«Tal vez se ha dado cuenta de que si no ha jugado mucho, en el banquillo, tal vez debería darse cuenta de que es muy importante hacerlo. Hubo una jugada en Fulham cuando Savinho fue a Erling y se puso delante del poste y fue más lejos, y no corrió hacia atrás. Estaba allí y se lo dije. Hoy perdió uno o dos balones y en dos segundos era lateral.

«Savinho va a jugar muchos minutos. Ellos conocen el secreto del equipo y después de la calidad de Savinho y la calidad de Rayan, no me importa, pero tienen que hacer las cosas para que el equipo sea estable e intentarlo e intentarlo. Es por eso que Bernardo corre todo el tiempo, y Phil corre todo el tiempo, y Jeremy mejora mucho. Esa es la clave».

«Hoy quedé increíblemente satisfecho con los 15-20 minutos de Savinho. Dos acciones en las que perdió el balón, fue una máquina. No le gusta escuchar, pero tuve que decírselo. Por el increíble centro [at Fulham] Pudo haber sido 6-2 o 6-3, pero perdimos el balón y hay que trabajar. Sales del banquillo y tienes que correr doble porque los demás están cansados.

«Hoy lo hizo tres veces como una máquina. Savinho va a jugar muchos minutos. Va a jugar con nosotros».