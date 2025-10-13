Pep Guardiola da la bienvenida al próximo movimiento de £ 59 millones al Manchester City

El Manchester City se enfrentará a dilemas de selección el próximo fin de semana cuando se reanude la Premier League

Omar Marmoush quiere empezar su temporada en el Manchester City

Pep Guardiola tiene un dilema en el lateral izquierdo cuando el Manchester City reciba al Everton el sábado. Y no es el dilema del lateral izquierdo lo que ha preocupado a los aficionados durante años.

En lugar de no tener jugadores disponibles para asumir el cargo, el City fichó al especialista Rayan Ait-Nouri en el verano y tuvo un debut prometedor antes de que una lesión obstaculizara su comienzo en el Etihad. Durante su ausencia, Nico O’Reilly no ha dado un paso en falso y podría considerar muy dura una posible caída.

Sin embargo, el lateral izquierdo no es el único enigma que Guardiola tiene que resolver mientras le da la bienvenida a Omar Marmoush nuevamente al equipo. Marmoush ha estado celebrando la clasificación de Egipto para el Mundial en los últimos días y pronto tendrá que intentar dar a los aficionados del City algo que celebrar.

El delantero de £59 millones era el favorito del City en enero. Entró para estabilizar a un equipo que había perdido el rumbo y comenzó una asociación prometedora con Erling Haaland en ataque. Marcó un hat-trick contra el Newcastle en una de sus primeras apariciones con el club y su atronadora actuación contra el Bournemouth en mayo fue votada como el mejor gol anotado en la Premier League durante toda la temporada.

Sin embargo, todavía tiene que empezar este año. A algunos partidos difíciles en el flanco izquierdo les siguió una lesión sufrida contra Egipto durante el parón internacional de septiembre, y Marmoush se ha perdido los últimos siete partidos mientras el City ha encontrado su forma.

Por la izquierda, Jeremy Doku ha encontrado su mejor forma para el City y está dando señales de que podría descubrir cómo alimentar a Erling Haaland de cara a la portería. A su derecha, Phil Foden parece estar redescubriendo la forma que lo convirtió en el mejor jugador de la Premier League el año anterior a la llegada de Marmoush.

Además del bloqueo obvio que representa Haaland, Doku y Foden se han convertido en las principales amenazas para los minutos de Marmoush. Si estos dos pueden mantenerse en forma y seguir abasteciendo al noruego, las cosas serán difíciles para el ex Frankfurter.

Obtendrá partidos, no sólo porque el City tiene que rotar en tres competiciones, sino también porque a Guardiola le gustan los jugadores en forma que se animen entre sí para empezar. Esas batallas internas fueron la base del éxito del equipo y se extrañaron profundamente la temporada pasada cuando las lesiones plagaron al equipo.

Guardiola debe encontrar una manera de que Marmoush vuelva a la alineación titular, pero lo más importante es que Marmoush debe encontrar una manera de forzar la forma de pensar de Guardiola. Ya sea en la izquierda, en el centro o incluso en la derecha, el jugador de 27 años debe aprovechar cada oportunidad que tenga para demostrar que puede ser igual de importante para el ataque del City.

A pesar de todo lo positivo que rodea a Doku y Foden, al City todavía le quedan siete partidos en la Premier League, y sólo Haaland ha marcado más de un gol. Marmoush terminó como el segundo máximo goleador de los Blues en la liga la temporada pasada con siete, a pesar de llegar recién en enero, y si puede encontrar el fondo de la red nuevamente, Guardiola seguramente se dará cuenta.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.