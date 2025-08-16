Pep Guardiola da a Ederson -Update después de la selección -Hall de Man City

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la victoria por 4-0 de Ederson sobre Wolves en la Premier League

Portero Ederson de Manchester City

Pep Guardiola todavía no está seguro del futuro de Nierson con dos semanas de la ventana de transferencia.

El guardián del Manchester City se perdió la primera Premier League de la temporada con la gastroenteritis reportada y aún debe ver si jugó su último juego para el club. Galatasaray está buscando un acuerdo para el brasileño, donde la ciudad no niega ningún interés en el portero de Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma la semana pasada como un posible reemplazo.

Guardiola dijo que no había hablado con el director deportivo Hugo Viana desde su última conferencia de prensa, por lo que no pudo dar otras actualizaciones, sino que repitió el puesto que ocupó a lo largo de su carrera. Los jugadores infelices son libres de irse, siempre y cuando traigan una oferta lo suficientemente buena como para que su club acepte dejarlos ir.

«Hoy no tengo información. Ayer vi su enfermedad, gastroenteritis y después de no haber hablado con Hugo en el club», dijo Guardiola.

«Siempre he tenido mi teoría de que si el jugador quiere irse, tiene que irse, pero en las circunstancias del club. No tiene sentido si no está contento aquí, pero debido a que estaba en Barcelona, siempre he pensado en eso. Pero la decisión final y la forma de hacer que el trato pertenezca al club, por lo que no sé qué sucederá en las próximas dos semanas».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Mientras que la tosta de la ciudad celebra a Edersonson, podrían haber descubierto un arma para la temporada. Los Blues se veían clínicamente en la encimera de Wolves y Guardiola dijo que lo usarán más en esta campaña con el ritmo de Oscar Bobb y Tijjani Reijnders agregados al equipo.

«La segunda mitad nos encantó donde queremos estar, pero es normal para el primer juego», dijo «entrenamos mucho y solo jugamos dos juegos, no mucho.

«Pero me encantaron muchas cosas y la segunda mitad de los lobos estaba un poco mejor. Las castigamos por las transiciones porque tenemos un lugar increíble con Oscar, Tijjani y Erling. Es un arma que queremos usar esta temporada para atacar más rápido que antes, pero para el primer juego siempre es un poco de cómo será el equipo.

«Siempre es una lucha aquí. Estoy muy feliz con eso».

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.