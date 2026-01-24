Pep Guardiola critica el trato dado al árbitro del Manchester City y llama a Howard Webb: «Ganamos a pesar de ellos»

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, volvió a estar descontento con las decisiones arbitrales que, según dijo, iban en contra de su equipo.

Pep Guardiola se enfureció durante la victoria del Manchester City contra los Wolves. (Imagen: )

Pep Guardiola admite que el Manchester City venció a los Wolves «a pesar» de la actuación de los árbitros y criticó al director de PGMO, Howard Webb, por justificar una falta en el derbi de Manchester de la semana pasada. Guardiola dijo que el desafío de Diogo Dalot a Jeremy Doku obligó al extremo del City a salir de la sorprendente derrota de la Liga de Campeones ante Bodo/Glimt a mitad de semana y reprendió a Webb por defender públicamente la decisión.

Guardiola volvió a estar furioso el sábado después de que a su equipo se le negara un penalti contra los Wolves en la victoria por 2-0. Omar Marmoush apeló un penalti por mano y fue enviado al VAR, quien aconsejó al árbitro Farai Hallam, en su primer partido en la Premier League, que acudiera al monitor.

Hallam mantuvo su decisión original y dictaminó que no era un penalti, ya que dijo que los brazos del defensor estaban en una posición natural cuando el balón lo golpeó. Guardiola estaba furioso por la decisión después del partido y todavía está enojado porque Webb dijo en la televisión que la falta de Dalot solo valía una tarjeta amarilla y pidió a sus jugadores que «lucharan» contra las decisiones que, según él, van en contra de su equipo.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK DE MAN CITY! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester City de MEN

«Ayer dije que sentía que no tener a los jugadores de las dos últimas temporadas es lo único que lamento. Me gustaría que los jugadores lucharan contra eso. Hemos ganado a pesar de ellos».

«Hemos jugado seis Premier League en nueve años, así que ¿por qué no tengo a los jugadores? El árbitro hizo un gran debut, ahora todos lo conocerán… Creo que es la primera vez que van a la televisión y prohíben una posición ‘normal’ de los brazos.

“Estoy bastante seguro de que Howard Webb aparecerá mañana en los medios para explicar por qué no es un penalti y qué hizo contra el United como si fuera la primera vez que lo hizo porque había un poco de duda.

«Es por eso que Jeremy no pudo jugar en Noruega debido a la acción de Dalot. Pero está bien. Esperaré mañana. No esperen al miércoles, tenemos la Liga de Campeones, estamos ocupados. Howard Webb, ven mañana y explica por qué no es un penalti. Así que, por favor, tráeme a los jugadores para luchar contra lo que hemos hecho desde el primer día. Es demasiado».

Los problemas de Guardiola con los árbitros se remontan al comienzo de su etapa en el Etihad Stadium hace una década, pero sus quejas empeoraron luego de una reunión de principios de temporada que parecía indicar que Erling Haaland recibiría más protección. Su fracaso en el desarrollo en la realidad ha irritado aún más al jefe de la ciudad.

«Ven mañana a explicar las reglas nuevamente, cómo funciona. ¿Sabes cuántas faltas se le sancionan a Jeremy con su increíble velocidad? Si tú y yo corremos al lado de nuestro ritmo y nos empujan y caen, es zambullirse, pero la velocidad con Jeremy se toca un poco y él no puede controlar su velocidad», continuó.

«¿Sabes cuántas faltas creen que recibirás de Jeremy? Al comienzo de la temporada nos dicen que los balones largos cuando los centrales pasan por encima de los hombros del atacante serán una falta. Tuvimos una buena charla. ¿Sabes cuántas faltas hay para Erling Haaland? Se han sancionado más faltas contra él que contra él. Es una y otra vez. Por favor, tráeme a los jugadores de vuelta, eso es todo lo que quiero, lo que hemos hecho en nueve años. Estoy Lo siento mucho por ellos.»