Pep Guardiola confirma el regreso de Ederson mientras le da a la actualización de transferencia de Man City

Manchester City -Manager Pep Guardiola habló sobre su situación de portero para Spurs

El portero Ederson de Manchester City está en la lucha para jugar contra los Spurs

Pep Guardiola decidirá el viernes por la noche que comenzará en la portería para el Manchester City contra Tottenham después de haber visto a Ederson recuperarse de su enfermedad.

El brasileño se mantuvo fuera del primer partido de la Premier League en Wolves con un ataque temprano de la gastroenteritis, pero ha entrenado toda la semana y está nuevamente disponible para la selección.

Sin embargo, eso no significa que comenzará. Donde a Guardiola le gustaba llamarlo como el número 1 para los lobos antes de su lesión, el rendimiento de James Trafford en Molineux fue impresionante y dejarlo contrario a mantener su lugar.

También existe la constante incertidumbre en torno al futuro de Ederson que se llevó a cabo además de las llamadas de selección. A Galatasaray le gustaría firmar al brasileño en esta ventana de transferencia, y las fuentes de la ciudad no están interesadas en el arquero del PSG, Gianluigi Donnarumma, como un posible reemplazo.

La exageración en torno a un movimiento fue demolido la semana pasada porque Ederson ha entrenado en el club durante toda la semana, pero todavía hay un futuro poco claro en torno a la situación del portero en general. Eso se extenderá hasta el viernes por la noche, por lo que Trafford puede ganar un nuevo comienzo a expensas del número 1 actual del club.

‘Decidiremos esta noche después de la cena. Los nuevos jugadores siempre traen energía e ideas.

«James trae su infancia y deseo de jugar en el club donde creció y estamos contentos con la actuación [against Spurs] Pero es solo el primer juego. Simplemente para ser consistente en el primer partido y hacerlo mejor contra las espuelas. «

Ederson es uno de varios jugadores que pueden irse en las últimas semanas de la ventana de transferencia. Actualmente, el equipo contiene demasiados jugadores no homosexuales para registrarse en la Liga de Campeones y Guardiola ha hablado muchas veces sobre el grupo que es tan grande que es «poco saludable».

Galatasaray también está entusiasmado con Manu Akanji y ha puesto ese interés esta semana, aunque Guardiola esperaba el movimiento en el equipo en general, no regalaría nada sobre jugadores específicos con Nathan Ake, también vinculado a un movimiento en medio del interés de Everton.

«No lo sé. Son nuestros jugadores y veremos lo que está sucediendo. Creo que sucederán algunas cosas y veremos», dijo.

