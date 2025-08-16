Pep Guardiola comienza la nueva era de Man City con una pregunta atemporal para responder

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, todavía está en Etihad cuando muchos pensaron que no lo estaría. ¿Puede volver a la cima?

Pep Guardiola

El fútbol de Pep Guardiola es tan exitoso como siempre. La pregunta es si ha dejado al hombre mismo en el Manchester City.

La temporada pasada fue el peor del gerente desde el primer lugar en el club en 2016/17, sin nada de lo que intentó deshacerse. Un nuevo contrato firmado para llevarlo hasta 2027 fue bien recibido, al igual que Erling Haaland, de acuerdo con un acuerdo monstruo mantenerlo en Etihad hasta 2034, pero esos grandes impulso para el club podrían convertir a un equipo en el campo que perdió el camino.

Una crisis de lesiones que comenzó a fines de octubre y duró hasta abril para limpiar realmente la esperanza del éxito, con Rodri desaparecido durante ocho meses, Josko Gvardiol, el único defensor central que estaba disponible y Kevin de Bruyne y Phil Foden una sombra de los jugadores que habían sido. Parecía que todo podría salir mal, salir mal y dejar el blues con trabajo para atrapar a los mejores equipos en el camino a la temporada 2025/26.

Un vistazo a esos equipos, sin embargo, y no todo se pierde. Liverpool es campeón inglés bajo Arne Slot, quien llegó a la Premier League después de describir los partidos de la ciudad como su ‘alegría final en el fútbol’ sin otro equipo que preferiría ver.

Paris Saint-Germain conquistó Europa con una enfática victoria por 5-0 sobre Inter en la final en un excelente triunfo que se le ocurrió a Luis Enrique, el entrenador que se desarrolló bajo Guardiola en Barcelona antes de parecer un sucesor con sus propios triples en el club catalán. «Es un modelo a seguir, una referencia y un entrenador único que ha causado una revolución en el fútbol», dijo Enrique antes de su reunión en enero.

El PSG regresó de 2-0 en ese partido para ganar 4-2 en un partido que finalmente definió el nivel de ambos equipos en la Liga de Campeones, aunque en lugar de creer que consiguió un golpe asesino en un cansado Viejo Imperio Enrique elogió a Guardiola y City para mejorarlos.

«No tiene miedo de nuevas ideas, y eso nos obliga a crecer en respuesta a cualquier sorpresa táctica que pueda traer. Es emocionante para un equipo joven como el nuestro».

Guardiola decidió una serie de nuevas ideas en una de las formas más posibles de Guardiola, y planteó un creador de juegos de la Academia para uno de los defensores centrales más consistentes del equipo y lo dejó jugar a la izquierda para la segunda mitad de los cuartos de final de la Copa FA donde persiguieron. Nico O’Reilly Sheen con dos asistencias contra Bournemouth y eso fue suficiente para que los Blues ganara, a pesar de que Haaland resultó herido.

Después de perder 15 de 30 juegos en todos los juegos entre noviembre y marzo, la ciudad se estabilizó en los últimos dos meses de la temporada e hizo lo suficiente para reservar su lugar en la Liga de Campeones para esta temporada. Pero la junta no estaba dispuesta a arriesgar otra temporada decepcionante y se gastaron £ 275 millones en el año calendario para renovar un equipo que parecía necesario.

Tres sesiones de firma de verano (más un nuevo guardián de tercera opción después de que Scott Carson se fue) dieron a los fanáticos el optimismo de bienvenida y también hubo un estímulo cauteloso sobre la renovación del personal de la sala de atrás de Guardiola. Durante mucho tiempo, Juanma Lillo se fue con su asistente y Carlos Vicens, con el número 2 de Jurgen Klopp en Liverpool Pep Libnders llegaron con el analista de Liverpool James French; Kolo Toure salió de los 18 años para la Copa Mundial del Club.

Hubo signos de progreso de las nuevas caras en el torneo de verano, con en particular Tijjani Reijnders impresionantes en el mediocampo y algunos signos positivos de piezas establecidas, el nuevo ritmo de los franceses, con pequeños ajustes que pueden tener grandes resultados.

Sin embargo, al igual que un maltrato 5-2 de la Juventus en su último juego grupal aumentó las expectativas, City regresó a la Tierra, y de la competencia, después de una choque de 4-3 contra el equipo de Saudi Pro League ya Hilal en la ronda de 16. Hubo brotes verdes de progreso, pero ¿eso será suficiente?

La salida de la ciudad buscó abrir la puerta para que el PSG fuera coronado campeones del mundo después de haber golpeado al Real Madrid en el semi -final, pero el equipo de Enrique en el Chelsea de Enzo Maresca. Maresca, otra disciplina de Guardiola que ha sido detenida tercamente con su fútbol basado en posesión en Leicester y Chelsea a pesar de las críticas, se unió a Enrique para ganar una de las mayores competiciones del año.

¿Y qué dijo Maresca sobre Guardiola la temporada pasada, mientras que City los golpeó en casa y fuera para terminar por encima de ellos a pesar de su terrible temporada?

«Tuve la suerte de trabajar con algunos de los mejores del mundo, Ancelotti, Lippi, Pellegrini, pero Pep es diferente», dijo el entrenador del Chelsea. «No lo veo como gerente. Lo veo como un genio porque siempre está por delante del resto».

Los últimos 12 meses fueron un triunfo espectacular para Guardiola en términos de su influencia en el juego. Mirar los mejores equipos del mundo es mirar las fiestas inspiradas en los principios distintivos del gerente que lleva el fútbol a nuevos límites.

Es normal que sus equipos rara vez parecieran tan limitados como la ciudad la temporada pasada, y hay una batalla entre lo viejo y lo nuevo para garantizar que el hombre continúe luchando detrás de los métodos del deporte para los trofeos en lugar de simplemente darle a otros un plan. Con mucho, el gerente de servicio más antiguo en la competencia ahora que Thomas Frank se ha unido a los Spurs, otro retador para que City se preocupe, Guardiola tiene que demostrar que sus mejores días no están detrás de él y puede llevar a la ciudad a una nueva era de éxito.

Para hacer eso, tendrá que superarse sobre el equilibrio de su equipo. No quiere trabajar con un grupo tan grande como lo había hecho para la Copa Mundial del Club, aunque al club le gustaría evitar una repetición de la temporada pasada cuando el grupo estaba demasiado estirado con lesiones.

Después de decirle a la junta el verano pasado que no era necesaria una renovación, incluso cuando comenzó, el gerente fue retenido a sus estrellas experimentadas. Bernardo Silva ahora es capitán, Ilkay Gundogan jugó lo suficiente el año pasado para activar una extensión de contrato y Mateo Kovacic también parece permanecer, a pesar de la frustración de los fanáticos en la forma en que el centro del campo se inundó en una liga principal cada vez más competitiva.

El Arsenal, Chelsea y Liverpool ya han gastado grandes intentos este verano en sus intentos de reclamar la Corona 2026, lo que contribuye a la presión sobre la ciudad para aumentar su juego. Mikel Arteta, otro de los antiguos asistentes de Guardiola, es uno de los dos gerentes (con Lock) que se considera más probable que su antiguo maestro de levantar el trofeo.

Guardiola daría la bienvenida al éxito de Arteta, pero no a su propio costo. Un entrenador que se quedó más tiempo en la ciudad y en Inglaterra de lo que alguien esperaba, aún no tiene cosas inacabadas, todavía está allí y trata de resolver el próximo problema para ganar más trofeos.

Sus principios están vivos y en el juego, pero la temporada 2025/26 es una en la que Guardiola tiene que demostrar que no solo es la mayor inspiración para los entrenadores de todo el mundo, también es la mayor amenaza para ellos y la que tienen que ser perfecta para derrotar.