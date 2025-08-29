Pep Guardiola cambia la postura en el campo de los guardianes de Man City para agregar a la transferencia de confusión

La posición del portero se encuentra para la toma en el Manchester City y en medio de la incertidumbre no hay claro no. 1 en Etihad.

Ederson es buscado por Galatasaray en los últimos días de la ventana de transferencia

Pep Guardiola todavía tiene que decidir quién comenzará en la portería Manchester City En Brighton, en medio de la incertidumbre, sobre el futuro de la culpa de Ederson y James Trafford contra el Tottenham la semana pasada, y pospondrá una decisión sobre su primera opción para la temporada durante algunas semanas.

El administrador de la ciudad decidirá el sábado quién obtendrá el visto bueno en la portería en el estadio Amex, con Trafford que quiere mantener su lugar después de que el joven de 22 años comenzara los dos primeros. Liga Premier Partidos de la temporada.

Ederson regresó al banco contra Tottenham, lo cual fue una llamada sorprendente después de que Guardiola de Brasil había etiquetado su número 1 una semana antes, pero el brasileño continúa conectado a un movimiento de Etihad.

Galatasaray quiere firmar a Ederson, pero cada transferencia potencial va a los últimos días de la ventana. Los planes de Guardiola para el juego del domingo en la costa sur pueden cambiar si los dos clubes coinciden con un acuerdo, con el potencial de una partida este fin de semana.

El jefe de la ciudad admitió que no tomará una decisión sobre su número 1 para la temporada hasta después del descanso internacional y una semana que consiste en partidos de la Premier League contra Manchester United y Arsenal, y el comienzo del Liga de Campeones . Ese es un cambio de actitud hace dos semanas, cuando insistió en que Ederson siguió siendo su arquero de primera elección.

«En esta parte de la temporada antes [the] La ventana de transferencia internacional está cerrada, todo es posible. Así que es así de simple «, dijo Guardiola sobre su grupo de portero.

«Luego jugaremos en la United and Champions League y el Arsenal, entonces todo será más claro y tomaremos una decisión. Depende del rendimiento y depende de muchas razones».

Trafford estuvo en parte en incumplimiento en el segundo gol de Tottenham la semana pasada y tampoco había sido castigado por un balonmano fuera del marco entre el primer y el segundo gol.

El episodio lo hizo inquieto y produjo una versión nerviosa en su debut en casa para el club, pero Guardiola dijo que había regresado esta semana y recibió el apoyo del club.

«Siempre tienen sus brazos sobre los hombros. No lo creen, pero los cuidamos. [it] Sería mejor «, dijo.

«Lo que sucedió no es solo de James. No es fácil decirlo, sino que no solo debería ser James cambiar lo que sucedió en el segundo gol contra los Spurs.

«Tiene una gran personalidad. Por supuesto que está preocupado, no me gustaría si no está preocupado, pero, por supuesto, estamos aquí para ayudarlos».

Guardiola se negó a sentirse atraído por el futuro de algunos de sus jugadores que podían irse antes de la fecha límite el lunes a las 7 p.m. e incluso podían ser elegidos para no comentar sobre Savinho, que ahora permanece en el club, a pesar del interés de Tottenham, recientemente.

«El lunes, termina la ventana de transferencia y puedes preguntarme la próxima conferencia de prensa», dijo Guardiola cuando se le preguntó sobre Savinho.

«No me preguntes sobre los rumores y los posibles llegadas o posibles vuelos, así que la próxima semana».

Guardiola también declaró que estaría contento con el equipo si no hubiera jugadores, aunque fuera a través de la ventana que es demasiado grande.

Stefan Ortega, Manuel Akanji e Ilkay Gundogan pueden irse sin ser reemplazados, pero Guardiola no está preocupado si no van e insisten en que los jugadores saben que se omiten de los escuadrones.

«No me gusta tener jugadores en casa, pero la realidad es que los jugadores lo saben durante mucho tiempo», dijo. «Y si se quedará como si se quedara, estaré más que satisfecho y lo manejaré todos los días. Y eso es todo».

