Pep Guardiola avisa a los aficionados del Manchester City cuándo se marchará

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló en profundidad sobre su futuro y aseguró a sus seguidores que todavía siente que tiene asuntos pendientes.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Pep Guardiola dijo que quiere permanecer en el Manchester City «el mayor tiempo posible» y descartó los temores de que pueda romper su contrato al final de la temporada. Al catalán le quedan 18 meses de contrato en Etihad y restó importancia a las afirmaciones de que podría marcharse en verano sugiriendo que todavía podría estar en su puesto para la temporada 2027/28.

Guardiola admitió que lo había «hecho todo» en términos de ganar títulos, pero todavía está entusiasmado por trabajar con los jugadores a diario para mejorarlos individualmente y como equipo. El técnico del City ha dejado claro que el equipo que crezca a lo largo de la temporada ganará la Premier League, y los Blues están siniestramente a dos puntos del Arsenal en la cima de la tabla después de un mal comienzo.

Si bien el City seguirá preparándose para la posibilidad de que se vaya, como lo ha hecho el club durante la mayor parte de la última década, Guardiola tiene nuevos desafíos para mantenerlo motivado. Eso es lo que dice y lo que todos en el campo de entrenamiento dijeron cuando el entrenador se negó a rendirse la temporada pasada cuando la forma del equipo cayó por un precipicio.

«La temporada pasada fue muy, muy dura y no me di por vencido y estuve allí», dijo. «Esta temporada es mucho mejor en términos de muchas cosas que veo y todavía estoy aquí. Depende de mis sensaciones. Mis sensaciones en este momento son buenas, por eso quiero continuar.

«¿Va a cambiar? Tal vez. No lo sé. Pero lo que estoy sintiendo ahora no es [that]Lo que siento ahora es que quiero seguir con los jugadores tanto y durante el mayor tiempo posible».

Guardiola dijo cuando cruzó las puertas de Etihad en 2016 que se iría si ya no podía motivar a sus jugadores, y ese principio sigue siendo más central para su salida que cualquier trofeo o cargos pendientes contra el club.

Si bien ese sentimiento esquivo deja abierta la posibilidad de que pueda marcharse al final de la temporada (ya ha hablado anteriormente de la necesidad de descanso si deja el City y del reto del fútbol internacional), el técnico ha aprovechado la oportunidad para reconstruir el equipo con Rayan Cherki, Nico González y Nico O’Reilly y todavía cree que puede sacar mucho más de ellos.

«Por supuesto que quiero ganar la Premier League y la Liga de Campeones, pero no me levanto por eso por la mañana», dijo. «Es el proceso, el viaje. Hacerlo mejor. Con el trofeo en alto y un desfile estamos felices. Bien hecho Pep. Dos días después es ‘¿qué sigue?’ Es el proceso de ver al equipo avanzar.

«En el momento en que siento que todo se acabó y ya no puedo apretar más con los jugadores, o no puedo imaginar cómo podríamos hacerlo mejor, entonces me voy a casa. Todavía tengo esa sensación. Vi Brentford y vi un detalle en el que necesitamos mejorar. Hay cosas que han sucedido en el último mes que son mucho, mucho mejores. Hablamos mucho. Me hizo feliz. Nos hace marcar más goles.

«Antes sólo marcaba Erling y ahora tenemos más jugadores marcando goles. La gente de delante está dando más asistencias y más impacto. Los balones largos que perdíamos todo el tiempo, los segundos balones… ahora estamos ganando más segundos balones. A partir de ahí jugamos más».

«Sin embargo, nuestra preparación no es buena, no es buena. Aún así podemos jugar mejor, tenemos más coraje para jugar. Tenemos muchos detalles. Defensivamente no somos lo suficientemente agresivos, no hacemos perfectamente lo que trabajamos y lo que hablamos. No es un arrepentimiento, no me quejo. Todavía tenemos margen para hacerlo mejor y si eso sucede estaremos más cerca».