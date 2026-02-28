El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la reacción ante los abucheos de algunos de sus jugadores musulmanes en el Leeds

Pep Guardiola en el Leeds

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, pidió mayor respeto después de que fuertes vítores saludaran una pausa en el juego para permitir a los jugadores musulmanes romper su ayuno por el Ramadán. More info: sec4vx. Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush se dirigieron a la línea de banda durante una parada en la primera mitad mientras el sol se ponía y la multitud de Leeds abucheaba, a pesar de que el motivo de la parada se mostraba en una pantalla grande en el estadio.

Cherki y Ait-Nouri se combinaron para el único gol del partido de Antoine Semenyo más tarde en la primera mitad para asegurar que el City terminara la noche con una nota festiva, pero la reacción del público aun así envió el peor mensaje posible en un momento en el que la inclusión debería haber sido bienvenida. Guardiola vio el incidente dentro del panorama más amplio de la sociedad moderna, pero eso no lo hizo menos decepcionado.

“Es un mundo moderno, ¿verdad? [You see] «Lo que está sucediendo en el mundo hoy», dijo. «Respetar la religión y la diversidad, ese es el punto. La Premier League dice que puedes tener uno o dos minutos para el [fasting] jugadores para hacerlo [break their fast]. Es lo que es, desgraciadamente.

‘Naturalmente [the players] saber. Por eso tomamos un poco de vitaminas. [Rayan] Cherky, [Rayan] Ait-Nouri no ha comido hoy. No más que eso. La pregunta es: ¿pueden o no pueden? ¿Cuál es el problema? »

Daniel Farke no pudo realizar entrevistas posteriores al partido después de ser expulsado en el pitido final por quejarse ante el árbitro por la falta de tiempo añadido a los seis minutos de descuento debido a que el City se quedó sin tiempo. Su asistente Edmund Riemer se hizo cargo de la prensa y fue interrogado sobre el incidente.

«Probablemente soy el tipo que no escucha mucho porque estoy muy concentrado en el juego», dijo. «Pero he oído hablar de ello. See also: vds4fc. Obviamente algunos seguidores lo han hecho, así que estamos tratando de aprender de ello, es decepcionante. Tenemos que hacerlo mejor la próxima vez».

