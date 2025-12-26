Pep Guardiola anuncia el resultado del ‘pesaje’ del Manchester City tras las advertencias navideñas

El técnico del Manchester City advirtió a sus jugadores que controlarían su peso antes y después de Navidad, mientras intenta mantener al equipo en la mejor forma posible durante el período festivo.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City (Imagen: Dennis Agyeman/Europe Press vía Getty Images)

La advertencia de Pep Guardiola sobre el peso de los jugadores parece haber sido atendida por el Manchester City. El técnico del City advirtió a su plantilla antes del periodo navideño que serían castigados por cualquier exceso en su intento de mantener al equipo en la mejor forma posible.

El mensaje provocó una atrevida publicación en las redes sociales de Erling Haaland el día de Navidad, en la que parecía subirse a una báscula que pesaba 94,4 kg. «¡Todo bien!» era el título que acompañaba al internacional noruego.

Guardiola dijo el viernes que los jugadores se presentaron a entrenar en Nochebuena en las condiciones que él deseaba. «Estoy ganando de cuatro a cinco kilos con la cantidad de comida y bebida que tomo, así que es realmente bueno», dijo.

“[The players] han sido increíblemente disciplinados durante la última década. La temporada pasada fue un poco más difícil por las lesiones que tuvimos, pero ellos siempre se portaron increíblemente.

«Todos los jugadores que he tenido en los últimos diez años, y hoy no es una excepción. Tenemos un estándar como club, todos saben exactamente qué hacer».

El City podría ascender temporalmente a lo más alto de la tabla de la Premier League el sábado cuando visite al Nottingham Forest en el inicio temprano.

Están dos puntos detrás del líder Arsenal de cara a los partidos del próximo fin de semana. Los Gunners jugarán contra Brighton & Hove Albion en el Emirates Stadium más tarde ese día.

Guardiola confirmó que Rodri podría regresar a la plantilla del Forest, aunque el City no podrá contar con Jérémy Doku y John Stones por lesión.