Pep Guardiola agrega tres jugadores al equipo de Man City antes de Brighton

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, ha pedido a tres delanteros de la Academia que entrenen en una semana cuando los Blues van a Brighton

Dividido en causa

Tres jóvenes en el Manchester City entrenan con el primer equipo antes de su viaje de la Premier League a Brighton. Pep Guardiola pidió Reigan Heskey, Ryan Mcaidoo y Divine Mukasa mientras los preparativos de los Blues para el comienzo del juego del domingo.

Significaba que Ben Wilkinson estaba sin el trío de la Academia, porque los menores de 21 años en el Trofeo EFL fueron para Oldham, terminando el juego en una victoria por 5-1. Sin embargo, es un buen presagio para los jóvenes atacantes mientras quieren ubicarse en la foto del primer equipo.

Mukasa fue la única persona joven que estuvo involucrada en el primer equipo en el verano después de que Guardiola tomó la decisión de no llevar a los jugadores de la academia a la Copa Mundial de Clubes. Con cuatro letreros de verano a través de la puerta y un gerente que ya no estaba contento con el personaje hinchado de su equipo, los jugadores de la academia perdieron su oportunidad tradicional de tener un impacto en la pretemporada.

Eso es hasta que Mukasa viajó a Palermo con el equipo para su único apto para la pretemporada. Cuando llegó en la última media hora antes de Erling Haaland, el creador de juegos de 18 años recibió una asistencia para Tijjani Reijnders en una actuación alentadora.

Heskey, un joven de 17 años al que le gusta operar en el ala izquierda, es el segundo hijo del ex delantero de Liverpool e Inglaterra Emile que estaba en la audiencia en Boundary Park para ver a su primer hijo Jaden jugando para los jóvenes menores de 21 años. Reigan anotó el viernes en una victoria 3-1 en West Ham que quería defender su primera competencia.

Ese objetivo fue establecido por Mcaidoo, un colega, un jugador de ala correcto que tiene un gol y dos asistencias de dos actuaciones en lo que va del año. Eso incluyó una asistencia contra el ex club Chelsea, que dejó el año pasado para convertirse en miembro de la Academia de Ciudad.

Los tres jóvenes buscarán su sello, mientras que Guardiola analiza las diferentes opciones en las primeras semanas de la campaña. Es interesante ver que tres atacantes pidieron el entrenamiento del primer equipo como dudas sobre el futuro de Savinho, quien colocó una foto de una maleta en las redes sociales este fin de semana en medio del interés de Tottenham.

Tottenham fue traído por Tottenham el fin de semana por Tottenham y perdió en casa con 2-0 después de su campaña de la Premier League con una victoria por 4-0 en Wolves. Van a Brighton el domingo, un valor fijo que perdieron la temporada pasada, mientras que quieren volver a ganar.

El joven defensor Jahmai Simpson-Pusey jugó en la derrota de Brighton en el último período, antes de ganar el jugador de la temporada de la Premier League 2 como parte de un equipo ganador competitivo y luego ganar un movimiento de préstamos a Celtic para esta temporada.

