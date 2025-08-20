El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el mínimo que puede aceptar de un portero en el juego moderno

Pep Guardiola con Donnarumma (Imagen: 2024 Soccrates Imags bv)

Ha sido un verano intrigante en los porteros de Manchester City. La ventana de transferencia aún podría cerrarse con las tres opciones de Pep Guardiola la temporada pasada que están siendo reemplazadas, o con Edrerson, quien conserva el lugar número 1 para un noveno año consecutivo.

Scott Carson se fue a principios del verano, con Marcus Bettinelli reemplazándolo en un simple intercambio de terceros guardianes. El siguiente gran paso fue la firma de James Trafford en una cláusula de respaldo de Burnley, Newcastle llegó a un acuerdo y Trafford para ofrecer una nueva competencia a Ederson y el lugar número 1 antes en lugar de tomar más tarde.

El obvio perdedor fue Stefan Ortega, quien no fue incluido en el equipo para el único amigable de pretemporada en Palermo con la expectativa de que encontraría un nuevo club. Trafford comenzó ese juego y habló sobre su deseo de hacerse la ciudad e Inglaterra no. 1 para la próxima década.

Luego vino la verdadera bola curva, con Nummeron, hablando de un movimiento este verano, de repente, el tema de un gran interés de Galatasaray y City que no niega el interés en Gianluigi Donnarumma de PSG como reemplazo. En un momento muy desafortunado, Ederson con gastro -centeritis cayó en los minutos entre Guardiola, quien le dijo a los periodistas que comenzaría su partido inicial de la Premier League en Wolves y el autobús del equipo que se fue a Molineux.

Trafford comenzó en su ausencia y se veía bien. No solo hubo una serie de salvamentos inteligentes para mantener una hoja limpia, sino que también había una maravillosa bola de reijnders de Tijjani para comenzar el tercer gol de la ciudad.

Ortega se sentó en el sofá y Guardiola luego habló sobre encontrar una solución para él, pero también repitió que Ederson también era su guardián. Los enlaces a Donnarumma no han desaparecido, pero una entrevista que acaba de publicar con el gerente de la semana pasada agrega dudas a la idea de que City se moverá para el Guardián del PSG o la reputación de que no es particularmente bueno con sus pies.

«Creo que lo que más ha evolucionado en el fútbol desde que era un jugador, la posición del portero es. El entrenamiento, los entrenadores, la metodología: cómo entrenan a los guardianes es excelente», dijo Guardiola a Men in Blazers.

«Antes de que el arquero estuviera salvando y ahora que almacenan y tienen que jugar. Jugamos con 11 jugadores. Hay equipos que lo usan más, pero es parte del juego.

«Es difícil para mí encontrar un arquero que no sea valiente con los pies. Es muy difícil de encontrar. Ahora no digo que ella ni tengan la forma de poner la pelota en las bolsas de la pelota.

«Tiene una capacidad increíble para hacerlo, y Stefan Ortega también tiene esta habilidad. Pero todos deben ser un mínimo para jugar».

Podría argumentar para esa explicación, lo que significa que la ciudad de Donnarumma quiere o no lo hacen, y solo contribuye a la situación desordenada con menos de dos semanas de trato desde la ventana. Como parece ahora, Noblson estará en la meta de City Against Spurs el sábado, pero eso no se puede decir con gran confianza, dado que todo lo que lo rodea.

