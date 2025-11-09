Pep Guardiola advierte al Manchester City tras la victoria del Liverpool

Pep Guardiola habló de lo que quiere de su Manchester City tras el excelente triunfo por 3-0 sobre el Liverpool

pep guardiola

Pep Guardiola ha dicho a sus jugadores del Manchester City que deben mejorar en los próximos meses a la espera de actuaciones más completas.

El City se colocó a cuatro puntos del Arsenal en la cima de la Premier League después de superar al Liverpool en una victoria por 3-0 en el Etihad. A esto le siguieron victorias en casa igualmente impresionantes contra Bournemouth y Dortmund en los últimos ocho días, con diez goles marcados y sólo dos encajados.

Guardiola se mostró encantado con el «increíble regalo» de una victoria en casa sobre sus mayores rivales para marcar su logro número mil. También cree que el equipo ha demostrado que puede competir con los mejores equipos de la liga.

Pero ahora que sus nombres empiezan a influir en la discusión sobre la carrera por el título, Guardiola advirtió que sus jugadores aún pueden mejorar. El técnico del City señaló aspectos en cada uno de los últimos tres partidos que no le han gustado y dijo que necesita que su equipo crezca a lo largo de una larga campaña si quiere volver a luchar por los títulos.

«Cuando perdimos contra el Aston Villa o al inicio de la temporada dije que el equipo tenía un buen ambiente, pero no me pregunten por qué», dijo. “La razón es que hoy estamos mirando al banquillo e incluso a Khusa (Abdukodir Khusanov), que no fue seleccionado.

«No pudimos hacer eso la temporada pasada. Perdimos energía con los jugadores que alineamos. Creo que las cuatro Premier League seguidas nos afectaron mucho.

«No éramos lo que creo que este equipo ha demostrado en muchos años. Puede ser un poco comprensible. Intentamos presionarnos unos a otros pero no funcionó.

«Sin embargo, terminamos terceros, mientras que normalmente en la Premier League terminarías décimo en esa situación. Nunca nos rendimos y en los últimos quince o veinte partidos fuimos los mejores de la Premier League».

«Desde el Mundial de Clubes sentí en general algo diferente y la temporada pasada no hubo una sola razón para eso. Todos estuvieron involucrados y yo fui el primero y por eso.

«La gente compite y trata de tener la sensación de que estamos mejorando. No se gana la Premier League en octubre y noviembre. Los equipos ganan la Premier League mientras el equipo crece cada mes y cuando eso sucede, llegas al final y luchas por el título.

«No es el equipo el que está arriba en septiembre u octubre; hay que crecer. Se puede estar arriba, pero hay que seguir mejorando».

«Hablamos mucho y sentimos que eso es lo que somos. Es bueno sentir que todavía estamos de regreso en términos de muchas cosas».

«No me gustó la segunda parte contra el Bournemouth, ni la segunda parte contra el Liverpool, ni la última media hora contra el Dortmund. No fue como la primera parte.

«Este es el punto en el que necesitamos crecer como equipo, pero fue una semana importante. Bournemouth terminó segundo en la tabla, Dortmund siempre es peligroso en la Liga de Campeones y con Liverpool fue una semana fantástica para nosotros».

