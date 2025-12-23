Pep Guardiola advierte al Manchester City mientras Erling Haaland alcanza un nuevo hito

necesito saber
El Manchester City está lleno de positividad festiva después de su séptima victoria consecutiva sobre el West Ham United el sábado.
Lo que necesitas saber…
- Después de una convincente victoria sobre el West Ham, el técnico Pep Guardiola parece revivido y tiene más confianza en el potencial de título de su equipo. A pesar de los rumores que rodean su futuro en el Manchester City, sigue centrado en mantener los estándares de élite y animar a sus jugadores a permanecer con los pies en la tierra. Lea la historia completa aquí: Pep Guardiola ha recuperado su arrogancia mientras los jefes del Manchester City enfrentan temores de reemplazo
- Erling Haaland ha alcanzado un nuevo hito al marcar 25 goles en todas las competiciones antes del día de Navidad, su mejor marca personal desde que se unió al club. Sus goles recientes también lo han hecho ascender en la lista de los mejores goleadores de todos los tiempos del Manchester City, superando a varias leyendas del club. Lea la historia completa aquí: Erling Haaland se enfrenta primero al Man City mientras acecha a las leyendas del club
- Guardiola rechazó la petición de un jugador de tener un día libre extra, tras estar descontento con el nivel general de rendimiento del equipo en su última victoria. Destacó que los jugadores deben priorizar la recuperación y el entrenamiento para mantenerse en forma durante el intenso calendario festivo. Lea la historia completa aquí: Pep Guardiola rechaza la petición navideña de los jugadores del Manchester City después del West Ham
- El entrenador ha advertido estrictamente que cualquier jugador que regrese de las cortas vacaciones de Navidad con sobrepeso será excluido de la convocatoria para el próximo partido. Planea pesar personalmente a cada jugador el día de Navidad para asegurarse de que se hayan mantenido profesionales y disciplinados durante su tiempo libre. Lea la historia completa aquí – ‘No quiero viajar’ – Pep Guardiola pesa a los jugadores del Manchester City el día de Navidad
- Dos jóvenes hermanos cuyo padre murió trágicamente antes de poder llevarlos a su primer partido fueron sorprendidos por los jugadores del Manchester City. Como homenaje especial a la memoria de su difunto padre, el club invitó a los chicos a actuar como mascotas en la victoria sobre el West Ham. Lea la historia completa aquí: Las ‘pequeñas superestrellas’ del Manchester City elegidas como mascotas en un trato ‘agridulce’