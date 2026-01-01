Pep Guardiola advierte a Rodri mientras el Manchester City persigue al Arsenal

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Rodri y reflexionó sobre un 2025 que, según dijo, fue mejor de lo que se describe.

Rodri volvió a la plantilla de la jornada del Manchester City en el Forest

Pep Guardiola disfruta de la perspectiva de fortalecer aún más el mejor equipo de 2025 en 2026, cuando Rodri regrese al equipo del Manchester City. El ganador del Balón de Oro regresó al banquillo contra Nottingham Forest y el City tiene la esperanza de poder desempeñar un papel clave en su lucha por los títulos en los próximos meses.

La temporada pasada fue una de las peores como entrenador de Guardiola, ya que una crisis de lesiones en el equipo creó debilidades que no pudieron superar. En el peor de los casos, los Blues perdieron nueve de 12 partidos en todas las competiciones entre octubre y diciembre de 2024, quedando eliminados de la Premier League y la Champions League.

Sin embargo, un desembolso de £175 millones en la ventana de transferencia de enero estabilizó al equipo, con Omar Marmoush en particular como una figura clave en un equipo que hizo lo suficiente para llegar a la final de la Copa FA y ganar la Liga de Campeones para esta temporada. A pesar de toda la percepción que rodeaba la salida de la temporada pasada, su resurgimiento se produjo lo suficientemente temprano como para significar que ningún equipo ganó más partidos de la Premier League que el año pasado, o tuvo una mayor cantidad de puntos por partido que los Blues en 2025.

«Antes del inicio de la temporada pasada dije que nunca esperé llegar a la ventana de transferencias de invierno y terminamos comprando tres o cuatro jugadores porque no teníamos jugadores», dijo Guardiola. «Sin esos jugadores no estaríamos jugando la Liga de Campeones esta temporada. Creo que hubiéramos jugado la Liga de Campeones». [Europa] Conferencia sin esas firmas.

«En realidad estuvimos sin jugadores durante mucho tiempo, y cuando tuvimos jugadores nuevos y cuando terminaron tres cuartos de la temporada, los demás regresaron. Fuimos el mejor equipo de la Premier League en los últimos diez o quince partidos de la temporada.

«Lo que hicimos al final de la temporada pasada fue superar los problemas que tuvimos. Una de las mejores temporadas que hemos tenido como equipo. Los muchachos que estuvieron allí toda la temporada estuvieron allí, el personal y el personal de fondo de la temporada pasada fueron quizás uno de los mejores que tuvimos. Porque así es como se superan los problemas».

«En esta perspectiva, cada vez que pienso en lo que pasó la temporada pasada, estoy más orgulloso que nunca de lo que hicimos como club, de cómo lidiamos con las situaciones malas, malas. Cómo la jerarquía, cómo Khaldoon [al Mubarak, chairman]cómo los CEO, qué increíble el apoyo enviaron un mensaje: ‘Vamos, vamos, vamos’. Y sólo en este increíble club puede suceder».

A pesar de un mal comienzo de la temporada 2025/26, el City se ha recuperado y ha mostrado una forma impresionante durante los últimos tres meses, ubicándose en posiciones privilegiadas en la Premier League y la Liga de Campeones. La victoria sobre el Sunderland el día de Año Nuevo los deja a dos puntos del líder Arsenal a mitad de temporada.

Rodri ha sido titular sólo en cuatro de los 18 partidos del City hasta ahora (y ninguno desde principios de octubre). Las continuas complicaciones de las lesiones dejaron a Guardiola sin uno de sus mejores jugadores. El City se ha vuelto más cauteloso desde el revés del mediocampista en Brentford y espera que su paciencia dé sus frutos en los próximos meses mientras buscan perseguir al Arsenal nuevamente.

«Lo extrañamos mucho. Lo único que quiero es que Rodri sea feliz. Eso es todo lo que quiero. La rodilla que conozco está bien, los músculos están bien. Quiero al Rodri que conocimos, su alegría de jugar, su presencia y lenguaje corporal y cosas así. Lo quiero para él, para el equipo, por supuesto, de manera egoísta», afirmó.

«Lo queremos. Ojalá pueda involucrarse con nosotros paso a paso. Por supuesto, extrañamos a los demás jugadores». [Mateo] Kovacic también mucho. nico [Gonzalez] sido genial. Todavía es joven. Quiere aprender y mejorar. Todavía tiene margen de mejora como jugador, pero está en primera línea. Lo he dicho muchas veces: lo echamos mucho de menos la temporada pasada, Rodri. Pero no sólo él.

«La temporada habría sido mejor si simplemente hubiéramos echado de menos a Rodri. Tienes razón, hace dos temporadas nos perdimos al mejor jugador del mundo, una cifra increíble para lograr un triplete y lograr cuatro Premier League seguidas. Una cifra muy importante. Lo extrañas, por supuesto.

«Una semana, tres semanas, puedes con eso. Más de un año y medio es mucho tiempo. Con Rodri somos un equipo más fuerte, de eso no hay duda».