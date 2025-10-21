Pep Guardiola actualiza a Nico González sobre su lesión tras el susto en el Manchester City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Nico González después de que el centrocampista fuera expulsado en la victoria sobre el Villarreal.

Pep Guardiola dijo que Nico González tenía un «golpe en los pies», ya que el Manchester City espera que esté en condiciones de enfrentarse al Aston Villa este fin de semana.

González ha jugado como centrocampista en ausencia de Rodri, ausente el español esta semana por la lesión que sufrió en el Brentford. González fue titular para el City en la Liga de Campeones en el Villarreal, pero se vio obligado a abandonar en la segunda mitad tras una fuerte entrada de Thomas Partey.

El centrocampista del City pidió inmediatamente abandonar el terreno de juego y fue sustituido por Mateo Kovacic, que disputó los últimos 35 minutos. Los Blues tienen la esperanza de que la lesión no sea nada grave, pero tendrán que esperar y ver cómo se recupera González.

«Nico recibió un golpe en el pie, ya veremos», dijo Guardiola.

El City abrió una ventaja de dos goles en la primera parte y tuvo posibilidades de ampliarla tras el descanso. Sin embargo, también permitieron al Villarreal amenazar su portería, con Renato Veiga golpeando el poste tarde después de que Gianluigi Donnarumma realizara una excelente parada para evitar el disparo de Pape Gueye.

Guardiola quería tener más posesión en el campo del Villarreal en la segunda parte, pero pudo disculpar al goleador Erling Haaland por algo de fatiga.

«Siempre hablamos de la forma en que pasas el balón. Siempre les digo que primero vean el movimiento del oponente y luego decidan. La primera mitad fue realmente buena. Metimos al oponente allí (profundo), pero ¿en la segunda mitad? No».

«John Stones, Matheus, portero, Gvardiol, Kovacic, portero. Este no es un juego posicional. El fútbol se trata del campo del oponente. Cuando lo hicimos fue realmente bueno. Necesitamos más movimientos frescos para Erling y más carreras en el backfield, pero eso no sucedió.

«Hay acciones en la segunda mitad, somos increíbles y rompemos las líneas y aún así regresamos. No. Cuando el oponente viene, tienes que (acercarlo), romper las líneas, luego izquierda, derecha, centro. Ahora empieza a atacar. No tienes que esperar».

«A veces eso es lo que nos perdimos y por eso sufrimos un poco más en la segunda mitad. Rayan llegó y se acercó en una acción (hacia adelante). Matheus en una acción se acercó. En la segunda mitad no lo hicimos lo suficiente.

«Pero cuando llegamos allí, necesitamos paciencia para saber exactamente cuándo es el momento adecuado. Me encanta cuando venimos aquí y volvemos, volvemos, volvemos y luego rompemos las líneas en el momento adecuado. Fue muy inteligente porque especialmente Savio y John estaban esperando».

Los tres puntos del City los elevan a siete en tres partidos en la Liga de Campeones. Antes del parón internacional en noviembre, jugarán en casa contra el Dortmund.

