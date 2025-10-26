Pep Guardiola actualiza a Erling Haaland tras la lesión del Manchester City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Erling Haaland tras la derrota ante el Aston Villa y el equipo que confiaba en él para los goles

Erling Haaland

Pep Guardiola dijo que es de esperar que Erling Haaland no se pierda ni un solo partido después de que estrelló el poste al final de la derrota del Manchester City ante el Aston Villa.

Haaland se abalanzó sobre el balón cuadrado de Omar Marmoush mientras el reloj avanzaba en Villa Park y consiguió suficiente balón para meterlo en la portería. Desafortunadamente para él, Marmoush estaba en fuera de juego cuando jugó el balón y para empeorar las cosas, el noruego se había estrellado el cuerpo contra la madera.

Se levantó con cautela y pudo finalizar el partido, y Guardiola espera poder aguantar el golpe. El partido de la Copa de la Liga contra Swansea probablemente fue pensado como un descanso para Haaland de todos modos, lo que significa que la prioridad será asegurarse de que esté en condiciones de ser titular contra Bournemouth dentro de una semana.

Haaland no logró marcar para su club o selección por primera vez en 12 partidos, poniendo fin a su larga racha de forma. Ningún otro jugador del City participó en esa ausencia, lo que dejó al central del Burnley como su segundo máximo goleador de la temporada.

Después de la victoria por 2-0 sobre el Everton la semana pasada, Guardiola pidió más jugadores para aliviar la carga goleadora, aunque a pesar del vacío colectivo estaba contento con el esfuerzo de ataque contra Villa.

«No hemos marcado muchos goles esta temporada y tenemos que dar un paso al frente. Hoy es difícil porque ellos defendieron muy bien, jugaron con cinco o seis defensas y tuvimos que sacar el balón con Savinho y luego Jeremy. [Doku]” dijo.

«Hicimos los cruces, cuántas veces atacó Phil o Tijjani. Estábamos allí, estuvimos cerca. Sentí que en otros juegos que ganamos no fuimos tan productivos.

Es simplemente nuestra alta presión cuando nos apoyaron, no fuimos lo suficientemente buenos para recuperar el balón y luego hay que defender profundamente. Al ritmo de [Morgan] Rogers y [Ollie] Watkins y la fisicalidad de [Amadou] Onana y [Boubacar] Kamara, lo sabemos.

«Son un equipo de la Liga de Campeones. Desafortunadamente para ellos, no están allí. Pero ellos han sido un gran equipo durante años y hemos competido muy bien. Estamos en una buena posición».

