‘Peor que yo’ – Los comentarios de Casemiro de Ruben Amorim hablan volúmenes después de la tarjeta roja

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim habló sobre Casemiro después de que el mediocampista experimentado fuera enviado a la mitad de su victoria por 2-1 sobre Chelsea en Old Trafford

Ruben Amorim tenía mucho que decir sobre Casemiro (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Ruben Amorim reconoció que el Manchester United -Midfielder Casemiro se siente peor de lo que fue enviado al Chelsea.

El árbitro, Peter Bankes, le mostró una tarjeta amarilla por cada error que cometió en la primera mitad. Como tal, United fue a 10 jugadores en el quinto minuto del primer tiempo agregado.

Casemiro anotó el segundo gol entre sus dos reservas, la ventaja de Double United después de que Bruno Fernandes rompió el callejón sin fin. A pesar de que los visitantes halobaron su escasez debido a Trevoh Chalobah durante diez minutos de tiempo, el lado de Ruben Amorim en Old Trafford mantuvo una primera victoria en cuatro semanas.

«Finalmente sufrimos, pero merecimos la victoria», así es como el entrenador en jefe resumió para igualar el día. Amorim también habló sobre la transmisión y reconoce que Casemiro «es peor que yo».

Añadió: «Ganamos, así que olvidaré un poco y él sufrirá porque es un mejor profesional. Él entiende lo que hizo.

«Es suficiente para experimentar que ese juego no debería jugar de esa manera. Da demasiado al respecto».

Amorim amplió esos comentarios durante su conferencia de prensa después del juego. Después de haber declarado que «complicaron» el partido al ir a 10 hombres, respondió una pregunta si tales casos muestran que sus jugadores sienten la presión.

«Es difícil decir», respondió Amorim. «Con Casemiro esa es la presión.

«El hombre tiene cinco competiciones de campeones. A veces me siento más ocupado en algunos niños pequeños.

«Pero tal vez sea porque Casemiro lo da: anotamos uno y luego tiene ese tackle. Entonces pueden haber pasado una vez que hayan pasado la mitad del campo y queremos ganar la pelota de inmediato.

«Así que creo que a veces es un poco, no la presión, lo quieren demasiado en ese momento. Eso no es algo malo».

