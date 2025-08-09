Pensé que sería imposible jugar en otro lugar después de Man Utd, ahora finalmente he vuelto

La última noticia del Manchester United como portero regresa a Old Trafford con su equipo de Fiorentina el sábado.

David de Gea regresa al Manchester United este fin de semana. (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

David de Gea regresa a Old Trafford el sábado, mientras que el Manchester United se enfrenta a Fiorentina en la Copa Snapdragon.

El partido es el último juego para la apertura de la Premier League del próximo fin de semana contra el Arsenal el domingo 17 de agosto. United ha confirmado que habrá Una presentación en el GEA para la competencia Para marcar su tiempo en el club.

El portero pasó 12 años en United e hizo un total de 545 actuaciones para el club. Durante su tiempo en Old Trafford, ayudó al equipo a ganar un título de la Premier League, una Europa League, una Copa FA, dos tazas de competencia y tres escudos comunitarios.

Dejó el club en el verano de 2023 y fue reemplazado por Andre Onana en Doel. El GEA estuvo sin club para la temporada completa 2023/24, pero desde entonces ha revelado que tenía ofertas de quedarse en Inglaterra.

«He rechazado las ofertas de Inglaterra, porque, después de haber pasado tantos años en un club como United, sientes que no quieres jugar para otro club en Inglaterra», dijo en una entrevista con Crónicas mes pasado.

«Solo quería Manchester United, y aunque es cierto que recibí ofertas de Inglaterra, sabía que sería imposible para mí jugar en otro lugar. Pasé toda mi vida allí; es el club el que me formó y me había dado una carrera maravillosa. Pensé que era hora de descansar y ser aún más fuerte».

El portero finalmente tuvo un año fuera de la competencia y explicó cómo realmente lo ayudó a largo plazo.

«Durante este año, lo cual fue especialmente para mí, dado que había jugado a un alto nivel durante 15 años, entrené en el Centro Federal de Entrenamiento del Equipo Nacional Español y en una Quinta División en Inglaterra. Creo que me hice bastante mental y físicamente genial este año.

‘La gente me preguntó:’ ¿Cuándo volverás? «Aseguré a todos:» Va bien, estoy de regreso ahora. «Era normal que la gente tuviera algunas dudas después de un año, pero estaba seguro de que después de un partido o dos volvería a mi antiguo yo».

Finalmente completó un traslado a Fiorentina el verano pasado y se estableció rápidamente como la primera opción y jugó 42 veces en todas las competiciones. Sobre su tiempo en Italia hasta ahora dijo: «Rápidamente me establecí en Florencia.

«Desde el primer momento me sentí como en casa, especialmente en este centro deportivo, que es increíble, al igual que la gente. Todo fue fácil: recientemente hablé de eso con algunos compañeros de equipo de que es muy difícil encontrar este tipo de instalaciones. Debe haber dos, tres o cuatro en Europa. Es impresionante. Es increíble».

