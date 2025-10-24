Pensé diferente sobre Wayne Rooney después de la pelea de ‘vete a la mierda’ en el Man United

Wayne Rooney rápidamente obligó a uno de sus nuevos compañeros del Manchester United a cambiar su opinión sobre él después de una discusión durante una salida.

Wayne Rooney tuvo una discusión con uno de sus compañeros del Manchester United poco después de incorporarse al club. (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

Roy Keane se ganó un nuevo nivel de respeto por Wayne Rooney después de que el joven delantero se enfrentara a él al comienzo de su carrera en el Manchester United. Puede que Keane se haya ganado la reputación de ser un capitán sensato, pero Rooney aparentemente no se sintió tan intimidado como algunos de sus nuevos compañeros del United.

El United gastó inicialmente £20 millones, cifra que aumentó a £27 millones, por Rooney, quien recientemente había demostrado sus cualidades de clase mundial con Inglaterra en el Campeonato Europeo de 2004. El joven de 18 años había encendido por primera vez la Premier League con su impresionante gol para el Everton contra el Arsenal en octubre de 2002 y su carrera ha ido viento en popa en el United.

A pesar de su transferencia de alto perfil, Rooney dio un paso adelante y anotó increíblemente un triplete en la Liga de Campeones en su debut en la victoria por 6-2 sobre el Fenerbahce. La valentía de Rooney en el campo también se extendió a sus interacciones con sus compañeros de equipo, ya que el ex capitán del United, Keane, recordó cómo el joven delantero lo puso en contacto durante un partido fuera de casa.

El incidente en cuestión ocurrió en vísperas de la victoria del United por 3-1 sobre Newcastle en noviembre de 2004. Keane estaba viendo rugby por televisión en el hotel del equipo y salió brevemente de la habitación, solo para descubrir que alguien había cambiado de canal a su regreso. Keane desafió a sus compañeros pero nadie dijo nada hasta que Rooney se le acercó la mañana del partido.

«Estábamos en un hotel el viernes por la noche antes de un partido; no recuerdo dónde», explicó Keane en su autobiografía de 2014, The Second Half, según informó el Mirror. «El equipo siempre se sentaba a la mesa y comía juntos. En la habitación había un televisor grande.

Rooney creía que la discusión fortaleció su relación con Keane. (Imagen: Tom Purslow/Manchester United vía Getty Images)

«Estaba jugando la liga de rugby y había un gran partido. Fui al baño, volví y alguien había cambiado el canal a algo estúpido. No recuerdo qué era. Algunos de los jugadores estaban sentados allí riéndose.

«Dije: ‘¿Dónde está la liga de rugby?’ Sabía que Wayne estaba tramando algo. Dije: ‘¿Dónde está el control remoto?’ Él dijo: «No lo sé». Le dije: ‘Hazlo tú, carajo’. No salí exactamente corriendo, pero no tenía ganas de recuperar el control remoto, así que decidí ver el resto del juego en mi habitación.

«Bajé a la mañana siguiente para la comida previa al partido y Wayne fue lo suficientemente valiente como para acercarse a mí. «¿Alguna vez encontraste el control remoto, Roy?» Creo que le dije que se fuera a la mierda. Fue el único desacuerdo que tuve con él».

Wayne Rooney anotó dos veces tras dejar a Roy Keane en el hotel del equipo. (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

Parece que la broma sólo fortaleció el vínculo entre la pareja. Rooney tenía un recuerdo similar de Keane, pero el máximo goleador de todos los tiempos del United cree que el incidente tuvo un efecto positivo en la forma en que Keane lo veía.

“Siempre recuerdo mi primera salida cuando tuve una pelea con Roy Keane”, recordó Rooney en 2018. “Estábamos viendo el rugby antes de jugar contra Newcastle.

«Fue a buscar algo de comida, así que encendí X Factor y escondí el control remoto. No estaba contento con eso y tuvimos una discusión. Pero inmediatamente creo que me respetó más por enfrentarlo».

Fue una preparación ideal antes del partido para Rooney, que anotó un doblete en St James’ Park, mientras que Ruud van Nistelrooy también marcó de penalti. Rooney anotó 17 goles en todas las competiciones durante su temporada de debut, y el United terminó tercero en la liga y terminó en penales en la final de la Copa FA contra el Arsenal.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.