PEG GUARDIOLA REVELA el deseo del Manchester City por Gianluigi Donnaumma

El Manchester City fichó a Gianluigi Donnarumma el último día del mercado de fichajes de verano y el italiano ha tenido un impacto inmediato en el Etihad.

Gianluigi Donnarumma ha tenido un comienzo impresionante en su carrera en el Manchester City

Pep Guardiola quedó impresionado con la forma en que Gianluigi Donnarumma se ha adaptado al físico mostrado en la Premier League y cree que el italiano será aún más fuerte si se une al Manchester City.

Los Blues gastaron £26 millones para fichar al portero procedente del Paris Saint-Germain este verano y ha tenido un impacto inmediato en su nuevo club. Emergió como líder y se convirtió en el número 1, por delante de James Trafford.

Donnarumma mide 6 pies de altura y es un portero físicamente imponente, pero llega al City en un momento en que las jugadas a balón parado y el fútbol de ruta uno están regresando a la Premier League. El jugador de 26 años no pareció inmutarse por el planteamiento, aparte de encajar un córner ante el Bournemouth, y Guardiola está contento con lo que ve.

«[He’s adapted] «Físicamente está bastante bien», dijo. «No sé si hay alguien más físico que él. Se ha adaptado bastante bien. Necesita tiempo, pero creo que el equipo se desarrolló muy bien después y los porteros ayudan a todos».

Trafford se unió al City en julio y parecía dispuesto a elegir a Ederson como portero titular, pero la llegada de Donnarumma empañó el panorama.

Guardiola ha quedado impresionado con ambos jugadores, pero ahora espera que la Italia de Donnarumma pueda asegurarse un lugar en la Copa del Mundo en los play-offs de marzo después de perder el primer puesto de su grupo ante la Noruega de Erling Haaland.

Italia se ha perdido las dos últimas Copas del Mundo y si no se clasifica esta vez, Donnarumma tendrá 31 años cuando tenga la próxima oportunidad de jugar una.

«Tenemos dos porteros increíbles: Gigi y James», dijo Guardiola. “Estoy muy impresionado con James Trafford, cómo se ha desarrollado desde que dejó la academia aquí, cómo creció con Vinny en temporadas anteriores en Burnley. [Vincent Kompany] y Scott Parker.

«Gigi, siempre dije, si empiezas en Milán a los 17 años, es porque eres algo especial. Todos los jugadores están clasificados para la Copa del Mundo y ojalá Gigi pueda hacerlo con todo el respeto por los oponentes que tiene – Irlanda del Norte, Gales, Bosnia – ojalá puedan clasificarse».

Haaland anotó cuatro goles para Noruega en sus victorias por 4-1 contra Estonia e Italia, que le aseguraron un lugar en el torneo del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador de 25 años anotó 32 goles en 20 apariciones con su club y su selección esta temporada y Guardiola dijo que merecía la oportunidad de mostrar su talento al más alto nivel.

«Ha estado increíble esta temporada. Está rompiendo todos los récords, récords personales, récords individuales, récords de la Premier League, para Noruega», dijo.

«Me alegro por él, su selección. Una gran parte de la selección de Noruega ni siquiera nació la última vez que Noruega participó en el Mundial. Para el país es increíble, una clasificación increíble con muchos goles marcados».

«Como futbolista, como jugador de talla mundial, merece jugar un Mundial y vivir la experiencia. Estoy muy feliz por él».