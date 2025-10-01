El Capitán Bernardo Silva de Manchester City disfruta del papel de devolver el equipo a donde cree que deberían estar

Noel Gallagher, Vincent Kompany y Bernardo Silva (Imagen: Victoria Haydn/Man City a través de Getty Images)

Bernardo Silva disfrutó del payaso en el Manchester City. Silva, el culo de casi todas las bromas en el equipo, ha llevado a Silva su sombrero Nester como una corona desde el intercambio del Postrado de Mónaco para Manchester.

También lo hizo amado. Entre los fanáticos y sus compañeros de equipo, Silva se elogió rápidamente a sí mismo y a su jabalí del Liverpool -ffofee sigue siendo tan icónico como uno de sus manzanas mazes Anfield.

«A menudo le digo a Bernardo que eres un payaso del 50 por ciento, un líder del 50 por ciento», dijo el ex líder de la ciudad, Vincent Kompany, en 2019. «Cuando se convierta en el 25 por ciento de payaso, 75 por ciento líder, será el líder de este equipo».

Tomó seis años, pero Silva lidera el club, seleccionado por Pep Guardiola por primera vez en la carrera del gerente después de que el jefe no estaba contento con lo que los jugadores votaron por el año pasado. Cuando se tomó esa decisión, el Nu-Bayern Baas Kompany envió esa cita a Silva para recordarle de lo que es capaz.

Aunque el club no se conectará el próximo verano después del vencimiento de su contrato, el jugador de 31 años se responsabiliza en serio. Ya ha establecido reglas básicas para los compañeros de equipo y les dijo que espera una acción de ellos sin tener que liderar.

«Es un gran honor, es una gran responsabilidad», dijo, preparándose para liderar al equipo afuera en el estadio que tres temporadas fueron su hogar. «Ocho años y medio de experiencia para saber exactamente qué quiere Pep para este equipo.

«Traté de comportarse de la mejor manera posible. Me gusta hacer mi pequeño tiempo para hacer bromas, pero si es hora de trabajar, es hora de trabajar. Hago todo lo posible para llevar al equipo al nivel donde merecen estar.

«Man City tuvo tanto éxito en los últimos ocho años, no porque un capitán fuera realmente bueno, sino porque tenemos un grupo de grandes líderes. Por supuesto, deberías ser el primer capitán en asegurarte de que algunas cosas no sucedan, para crear ese entorno, pero lo que hemos visto es un grupo de grandes personajes.

«That is what you need. My task is now to try to create that energy, that chemistry back as a group of captains – I, Ruben, Rodri – Erling – so that people behave in the right way in training and in games, arriving in time to train, to train, to be in good condition to be in good condition, to be in good condition, to be in good condition, to be in good condition, to be in good condition, in good condition, in good condition, in good condition, in good condition to be En buenas condiciones, estar en buenas condiciones, estar en buenas condiciones, estar en buenas condiciones, estar en buenas condiciones, estar en buenas condiciones, estar en buenas es nuestro trabajo.

Tan serio como él vuelve a la ciudad, se siente importante que Silva todavía encuentre tiempo para hacer bromas. Alrededor del club se lo encuentra regularmente con una sonrisa en su rostro después de un año difícil en el que ese no fue siempre el caso.

Uno de los pocos jugadores que se mantuvo en forma en una crisis de lesiones a menudo era Silva en el blanco de las críticas por parte de los fanáticos, porque su reputación cayó durante la miserable serie de resultados de la ciudad. Sus actuaciones esta temporada han sido suficientes para justificar su selección continua además de lo que él trae como capitán, y Guardiola se redujo rápidamente la conversación a una apreciación de sus talentos como jugador de fútbol, ​​algo que a menudo se pasaba por alto entre los talentos más llamativos en el equipo y la competencia.

«No puede hacerlo mejor como capitán. Bernardo es uno de los mejores jugadores que he entrenado», dijo Guardiola. «Fue un lujo para mí tenerlo estos 10 años. Es solo un jugador extraordinario, inteligente, inteligente.

«No sé cuántas posiciones puede jugar.

Silva fue ungido como un futuro jugador de la ciudad desde el momento en que jugó para Mónaco en la Liga de Campeones hace ocho años, y no decepcionó. Ya era una gran sirvienta para el club, que ella regresó a las alturas que ha escalado con ellos, habría sido otro momento coronado en su carrera decorada.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.