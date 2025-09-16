Paul Scholes se pregunta el tratamiento de Ruben Amorim Van Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo de Man Utd no comenzó una Premier League esta temporada y Paul Scholes está confundido por la situación.

Scholes ‘no puede entender’ lo que le sucede a Mainoo.

Paul Scholes dice que no puede entender lo que está sucediendo con Kobbie Mainoo en el Manchester United.

Mainoo fue excelente durante su temporada en 2023-24 y se estableció como titular del primer equipo después de una versión especial contra Everton en todo su debut en la Premier League.

El joven de Inglaterra en la Eurocopa 2024 y comenzó contra España en la final de la competencia. Gareth Southgate dijo en ese momento: «Realmente no tenemos un jugador como él».

La temporada pasada, Stop-Start fue para Mainoo debido a algunas pequeñas lesiones y preocupaciones sobre dónde encaja en el sistema de Ruben Amorim. Amorim jugó al mediocampista en diferentes posiciones e incluso lo usó como un falso nueve.

Este verano, Mainoo pasó al papel más profundo en el centro del campo en la pretemporada, pero Amorim recientemente levantó las cejas cuando dijo que Mainoo estaba compitiendo con Bruno Fernandes para comenzar.

El jugador de 20 años no ha comenzado esta temporada en la Premier League esta temporada y se introdujo en la segunda mitad del banco contra Manchester City.

Y Scholes ha quedado sorprendido. Él le dijo a la BBC: «No, no puedo [understand the situation]. Subió al escenario hace unos años y pensé ‘wow, qué jugador’.

«Sus piernas fueron interrogadas, pero vuelven a ese partido ayer y eso no se trata solo de eso, tenían mucha posesión. Bruno Fernandes puede estar bien en el centro del centro del campo cuando ha sostenido la pelota.

«Si juegas contra mejores equipos, hay momentos en los que no tendrás la pelota, y es entonces cuando tienes que saber la posición brillante. Cada gerente es inteligente hoy en día, y Pep es lo mejor para lograr que las personas detrás de su centro del campo. Tenía Foden haciéndolo y hacer Bernardo.

«Él había entrado en Doku. He estado allí yo mismo, constantemente miras por encima del hombro, piensa dónde está mi esposo, es un lugar terrible para estar a veces. Si siempre estás en la pelota, entonces Fernandes es brillante [in deeper midfield].

«Ahora Kobbie Mainoo es lo mismo, creo que en la pelota, puede ser fantástico, pero necesita un buen compañero a su lado. No creo que Ugarte … tiene las piernas pero no tiene la calidad.

«Sabemos que Casemiro tuvo la calidad a lo largo de los años, pero ahora se retrasa. Nuevamente, miro mi carrera, no era el mejor en esa posición, no lo sabía brillantemente, pero el hombre a mi lado siempre lo hizo.

«Sabían muy bien, Roy Keane, Nicky Butt y Michael Carrick, fueron perfectos para mí. No creo que la colaboración funcione para uno de ellos porque no conocen la posición tan bien como deberían».

Amorim habló por el Derby de Manchester y dijo: «A veces miro a Kobbie Mainoo y siento que a veces lo era, y vi muchos juegos de la Premier League cuando estaba en Portugal, y se puede sentir que el equipo del Manchester United fue realmente una transición temporal.

«Era el único hombre que calmó el juego. Ahora tenemos otros jugadores que pueden calmar el juego. Jugamos un juego diferente, y a veces espero más de Kobbie Mainoo.

«Y sé que puede dar eso. Entonces, a veces, como dijiste, tal vez si empiezo a más Kobbie Mainoo, entonces jugará y será difícil salir de eso. A veces no es justo, pero tengo que ir con lo que siento en este momento, y ese es el único sentimiento.

«Sé que comenzó la final del Campeonato de Europa en un equipo que tiene muchos jugadores talentosos. (Phil) Foden jugó en ese juego. (Cole) Palmer estaba sentado en el sofá. Jugó (Mainoo) … Sé eso todo. Pero a veces tengo una forma diferente de ver el juego».

Scholes también dudó de la decisión de United de firmar a Senne Lammens, quien comenzó el Derby de Manchester en el sofá, mientras que Gianluigi Donnarumma se tambaleó sobre su debut para la ciudad.

«Si Man United no fuera por Donnarumma cuando estaba disponible, eso debería ser un delito penal», dijo Scholes.

«El nuevo guardián [Lammens]Traído de Bélgica, ¿era qué, £ 20 millones? Creo que dices lo que necesitas saber. Es muy difícil decir cuál debería ser la ambición si tienen cuatro puntos de cuatro juegos. Es difícil ser ambicioso cuando ves lo que ves. «

