Paul Scholes revela el requisito de la transferencia de Man United que prometió una respuesta con clasificación X

Ex Manchester United -Midfielder Paul Scholes (Imagen: Getty Images)

Paul Scholes ha pedido a ciertos antiguos compañeros de equipo de Inglaterra para el uso del deber internacional para tratar de confundir un traslado al Manchester United.

El mediocampista nacido en Salford pasó toda la carrera profesional de fútbol en Old Trafford, excepto dos actuaciones para Royton Town en 2018, y será recordado como uno de los mejores talentos en el club. Bajo el mayordomo de Sir Alex Ferguson, Scholes logró obtener 11 títulos de la Premier League, 10 copas nacionales y algunos trofeos de la Liga de Campeones.

Mientras tanto, logró recoger 66 gorras para Inglaterra como parte de la ‘generación dorada’ de su país junto con los colegas, a favor de los jugadores como Wayne Rooney, Gary Neville y Rio Ferdinand, por nombrar solo algunos. Sin embargo, una relación tan respetada con Ferguson, y ser parte del club más grande y exitoso del mundo, fue en ese momento.

Sobre lo bueno, lo malo y el fútbol con Paddy McGuinness y el ex compañero de equipo Nicky Butt, Scholes dijo: «¿Sabes lo que siempre he encontrado con Inglaterra?

«Alguien siempre te pidió que dijeras que dijera:» Dile a tu jetio que quiero venir y firmar por ti. «» F *** apagado. ¿Sabes a qué me refiero?

«Estaban obsesionados. Siempre encontré a los niños que no estaban en grandes clubes como Liverpool, Arsenal, United … Siempre sentí que estaban usando Inglaterra como una forma de cambiar a un gran club».

Scholes logró 155 goles y 82 asistencias en 716 partidos para United antes de retirarse en mayo de 2013, aproximadamente al mismo tiempo que el mandato de 27 años de Ferguson terminó con el club.

Paul Scholes realizó 66 actuaciones para Inglaterra (Imagen: Getty Images Sport)

Se produce cuando la Premier League ve su segundo descanso internacional de la temporada, con varias estrellas de clubes de toda Europa que se conectan con Thomas Tuchel para las calificaciones de la Copa Mundial 2026.

Inglaterra se enfrentará a Gales en una amistad internacional en Wembley el jueves 9 de octubre, antes de ir al estadio Daugava de Riga para abordar a Letonia para establecer su lugar en la Copa Mundial del próximo año.

Con tres juegos para jugar, los tres Leones están actualmente en la cima de Groep K después de cinco victorias de tantos viajes, siete puntos libres del segundo lugar de Albania. Como resultado, Inglaterra necesita dos victorias más para reducir oficialmente el torneo.

Sin embargo, la calificación puede llegar antes, dependiendo de cómo el tercer lugar sea Serbia en sus próximos dos juegos. La nación se enfrentará este mes con calificaciones contra Albania y Andorra, y si dejan caer puntos en ambos juegos, Inglaterra no será rolable y, por lo tanto, calificará.

Serbia se enfrenta a dos calificaciones en octubre, contra Albania y Andorra, y si caen puntos en uno de esos dos juegos, el paso de Inglaterra al torneo del próximo verano será sellado.

