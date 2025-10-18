Paul Scholes nombra a tres estrellas del Man United que están ‘listas’ para el partido contra el Liverpool

El excentrocampista del Manchester United Paul Scholes ha emitido una evaluación mordaz de tres jugadores de Old Trafford que cree que no son lo suficientemente buenos para jugar en el club.

Paul Scholes afirma que tres jugadores del Manchester United no pueden cumplir con los estándares de la Premier League

La leyenda del Manchester United, Paul Scholes, ha criticado a Harry Maguire, Luke Shaw y Casemiro, insistiendo en que los tres no son lo suficientemente buenos para cumplir con las exigencias físicas de la Premier League.

El excentrocampista del United convertido en experto afirma que el trío ha caído a un nivel por debajo del requerido, lo que sugiere que ninguno de ellos es lo suficientemente fuerte o rápido.

Ni Maguire, de 32 años, ni Shaw, de 30, fueron incluidos en el equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel para los partidos internacionales de octubre, mientras que el estado físico del ícono del Real Madrid, Casemiro, de 33 años, ha sido una preocupación desde su llegada a Manchester.

En una entrevista con The Times, Scholes dijo: “Shaw, Maguire, Casemiro, todos han sido grandes jugadores, pero ahora están en una etapa de su carrera en la que en la Premier League te descubren si no eres lo suficientemente bueno físicamente.

«Sus cuerpos no son lo suficientemente atléticos, no son lo suficientemente fuertes, no son lo suficientemente rápidos. Han caído a un nivel en el que ya no pueden hacer frente a lo que se requiere en la Premier League».

«Cada jugador de la Premier League es una máquina absoluta. Tienen un cinco por ciento de grasa corporal, pueden correr, son fuertes, pueden tomar el mando. El Manchester United tiene dos o tres jugadores a bordo que simplemente no pueden vivir con eso».

Antes del choque del domingo con su archirrival Liverpool en Anfield, Scholes ha indicado que cree que el United se dejó «atrapar» por fichar al brasileño procedente del Real Madrid después de desprenderse de £70 millones para ficharlo procedente del Real Madrid hace tres años.

Casemiro del Manchester United (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

«Nos quedamos atrapados en eso, y ha habido bastantes de ellos», dijo Scholes.

Su compañero excentrocampista del United, Nick Butt, también estuvo de acuerdo. Dijo: “El Real Madrid no deja ir a sus mejores jugadores. [Raphaël] Varane y Casemiro fueron jugadores increíbles [earlier] en su carrera.

«Han hecho más que yo, por lo que es difícil atacarles, pero el Real Madrid no está vendiendo a sus mejores jugadores a un rival europeo como el Man United».

Maguire está buscando un nuevo contrato en Old Trafford, y su contrato actual expirará al final de la temporada.

