Paul Scholes lanza la increíble Rant Marcus Rashford: «No se saldrá con la suya»

Marcus Rashford ha encontrado forma bajo la película de Hansi en Barcelona después de haber sufrido un período difícil con el Manchester United: Paul Scholes ha sido crítico con el cebo de Inglaterra

Paul Scholes desató una crítica destructiva a Marcus Rashford después del esposo de su esposo, la pelea. (Imagen: Lo bueno, lo malo y el fútbol/youtube)

La leyenda Paul Scholes Van Manchester United admite que tiene problemas para obtener un placer realmente por las recientes hazañas de Marcus Rashford para Barcelona. La academia graduada abrió su cuenta para los Gigantes españoles en la Liga de Campeones como su doble Newcastle United.

El atacante agregó una asistencia durante el fin de semana durante su victoria por 3-0 a Getafe para continuar su comienzo positivo desde su último préstamo lejos de Old Trafford. Rashford salió de gracia bajo Ruben Amorim y fue enviado en préstamo a Aston Villa a principios de este año.

Sus versiones frente a Unai Emery le dieron un regreso al set -up de Inglaterra después de haber caído el orden jerárquico entre el predecesor de Thomas Tuchel, Gareth Southgate.

Mientras Scholes notó el talento de Rashford, cerró la actitud del jugador de 27 años por su actitud durante su difícil encanto con United.

«No hay duda de que el talento que el niño tiene, es ridículo, apareció en un gran juego, y ese segundo gol fue brillante», dijo hablando sobre The Good, The Bad & The Football Podcast.

«Realmente tuve problemas para sentirme feliz por él, para sentirme satisfecho por él.

«Especialmente porque su actitud, su actitud en United. El momento en que se fue, pensé que era una pena en United, no en principio intentando.

Marcus Rashford registró una asistencia contra Getafe el domingo (Imagen: Urbanandsport/Nurphoto a través de Getty Images)

«Mira, si te caes con un gerente, entonces está bien, pero recuerda, tienes compañeros de equipo con los que juegas.

«Tienes un gran 80,000 allí, sea lo que sea, cada semana tienes que hacer un poco de esfuerzo.

«La cantidad de veces que lo vi caminar en United porque quiere irse, pensé que toda su actitud era una pena.

«Creo que realmente se detuvo con el Manchester United. Y una vez que te detuviste, detente de nuevo».

