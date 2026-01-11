Paul Scholes finalmente vio a Sir Alex Ferguson cuando los sentimientos del próximo entrenador del Man United quedaron claros.

Paul Scholes y Nicky Butt estuvieron en Old Trafford para ver al Manchester United sufrir una derrota por 2-1 en la Copa FA ante Brighton & Hove Albion.

Nicky Butt, Paul Scholes y Sir Alex Ferguson antes de la derrota del Manchester United en la Copa FA ante Brighton (Imagen: (James Gill – Danehouse/Getty Images))

Paul Scholes y Nicky Butt vieron al Manchester United eliminado de la Copa FA junto con Sir Alex Ferguson. El United fue derrotado 2-1 por Brighton & Hove Albion en Old Trafford cuando Danny Welbeck regresó a perseguir a su antiguo club.

Welbeck anotó el segundo de su equipo mediada la segunda parte tras el primer gol de Brajan Gruda. Un cabezazo de Benjamin Sesko cinco minutos antes del final dio vida al equipo local, pero la suplente local Shea Lacey, de 18 años, fue expulsada en el último minuto.

Scholes y Butt se unieron a Sir Alex Ferguson en el palco de directores de Old Trafford para el partido después de iniciar su batalla por conseguir entradas para el partido. Scholes no es un elemento permanente en la profesión de director.

Hablando en el podcast The Good, The Bad & The Football hace dos meses, Scholes reveló: “Es un club de fútbol muy diferente al que conocíamos.

«No sé tú, Nicky, trabajaste allí hace poco, pero realmente no conozco a nadie allí». A lo que Butt respondió: «No conozco a nadie allí».

Scholes luego continuó: «Tengo cuatro abonos de temporada, así que los usamos… mi hijo los usa todas las semanas. Hay gente que pide (entradas).

«Tuve un muchacho de Salford que quería venir al juego esta semana – algunas entradas. ¿Así que tuve que llamar a un revendedor? ¿Puedo decir eso? Honestamente, conozco a un revendedor».

Antes de que Butt revelara: «Mi hijo tiene lo mismo. Si no los usas tres veces, te los quitarán».

«Recibí un correo electrónico que decía: ‘Te quitarán el boleto’. Entonces los llamé y les dije: ‘¿Puedo hablar con alguien sobre esto?’ Y dicen: «¿A quién le hablo, por favor?» y yo digo, ‘Nicky Butt’, y ellos dicen: ‘Está bien, ¿quién es ese?’

Scholes intervino y bromeó: «¿Quién es? ¿Es el que solía jugar en Newcastle?». Butt añadió: «Realmente no podría decirlo, pero sentí ganas de decir: ‘¡He jugado unos 450 partidos para este club!'».

El United está trabajando para nombrar un entrenador en jefe interino después de que Ruben Amorim fuera despedido la semana pasada después de 14 meses al mando en Old Trafford.

Y la semana pasada Butt dijo: «Tuchel es mi número uno, mi número dos tal vez Michael Carrick, pero mi outsider… ve a buscar a Keaney. La gente podría reírse y él podría no querer el trabajo».

“Pero el United lo ha intentado todo: entrenadores superestrella con Louis van Gaal y José Mourinho, uno de ellos con Ole Gunnar Solskjaer, y en Ruben Amorim tienen uno de los mejores entrenadores de Europa, con algunos intermedios.

«Algunos fueron impactantes. ¿Por qué no tener una conversación con Keane? Él dirigiría el vestuario, podría pelearse con algunos, podría noquear a algunos, seamos realistas, pero la base de fans diría ¡quién!» [together and upwards].

Thomas Tuchel y Roy Keane antes del partido de clasificación para el Mundial de Inglaterra contra Serbia en el estadio de Wembley (Imagen: (Michael Regan – The FA/The FA vía Getty Images))

«Puede que nunca suceda. Se necesitará un líder muy fuerte para contratarlo, pero siéntese y charle con él.

«Roy ha cambiado increíblemente en los últimos diez años. Siempre ha sido divertido y una gran compañía, pero se ha calmado mucho y ciertamente conoce sus defectos y conseguiría que la gente se involucrara para solucionarlos.

«Explotará y causará problemas, pero pondría algo en el vestuario que no lo ha tenido en mucho tiempo».

Scholes estuvo de acuerdo con su excompañero sobre Keane y también dijo que no nombraría a Gareth Southgate, Xavi u Oliver Glasner.