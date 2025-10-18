Paul Scholes estaría totalmente en contra de la jugada del Man United tras la reclamación de Ruben Amorim

Últimamente se ha especulado mucho sobre el futuro de Ruben Amorim en el Manchester United, y Paul Scholes no será fanático de un entrenador vinculado a reemplazarlo si nos atenemos a los comentarios recientes.

Paul Scholes criticó las decisiones del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Paul Scholes no sería fanático de que Roberto Mancini reemplace a Ruben Amorim en el Manchester United, si hay que creer en su reciente perorata sobre el club.

Últimamente se ha especulado mucho sobre el futuro del estratega portugués en Old Trafford, ya que no ha logrado cambiar el rumbo desde que reemplazó a Erik ten Hag hace casi un año. Amorim solo pudo guiar al United a un pésimo puesto 15 en la clasificación de la Premier League la temporada pasada, mientras que el jugador de 40 años logró una mezcla de resultados en 2025/26 con tres victorias, tres derrotas y un empate para demostrar sus esfuerzos.

Como resultado, se han lanzado varios nombres sobre quién podría potencialmente reemplazar a Amorim si es despedido, con personas como Gareth Southgate, Oliver Glasner e incluso Zinedine Zidane en la conversación. Mientras tanto, Mancini, que ganó el primer título de la Premier League del Manchester City en 2011/12, también ha sido vinculado con el cargo.

Según un informe del Sun, el jugador de 60 años, que ha estado sin trabajo desde que dejó la selección nacional de Arabia Saudita el año pasado, ha dicho a sus colegas que podría hacer un cambio en el Manchester United si tuviera la oportunidad. Sin embargo, la leyenda de los Rojos, Scholes, podría oponerse a la idea de que otro ex miembro del personal de los acérrimos rivales del United esté involucrado con su amado club.

Hablando con The Times sobre una serie de entrenadores del City que se mudaron al equipo rojo de Manchester, dijo: «Están Jason Wilcox, Omar Berrada y luego hay otros. No creo que el Manchester United deba hacer eso».

«El City ha sido bueno durante los últimos 10 años, así que esperamos que traigan algo de eso consigo, pero no es lo que nadie querría del Manchester United. No es lo que queremos y probablemente tampoco sea lo que quieren los aficionados».

«Hablas de ADN, no hay nadie que sepa lo que es una persona del Manchester United. Darren Fletcher es el único que sabe algo sobre lo que es ser un jugador del Manchester United. Y mira, no siempre tienes que ser el mejor jugador, pero sólo tienes que tener las pelotas para poder jugar en el club, ¿verdad?»

El ex compañero de equipo Nicky Butt también estuvo de acuerdo con la postura de Scholes al respecto y explicó: «Es increíble. Todos los empleados del City ahora se irán al Man United.

«El Real Madrid no lo haría con el Barcelona o al revés. Si tienes un ADN sólido tienes que elegir a los entrenadores realmente buenos. El United hizo eso con Kieran McKenna. Ves una luz brillante en el Tottenham y lo traes y él te enseña cosas, pero en este momento no hay nadie excepto Darren Fletcher».

Es posible que Amorim se haya ganado el tiempo que tanto necesitaba antes del parón internacional, gracias a una victoria por 2-0 sobre el recién ascendido Sunderland AFC en casa. Sin embargo, la presión seguirá aumentando cuando el United se enfrente a su feroz rival, el Liverpool, en Anfield el domingo.

Sin embargo, el entrenador en jefe no ve su puesto en peligro todavía y afirma que actualmente cuenta con el respaldo de Sir Jim Ratcliffe y de la directiva del United. En una conferencia de prensa previa al partido el viernes por la tarde, Amorim dijo: “Me lo dice todo el tiempo, a veces con un mensaje después de los partidos, pero ya sabes, lo sé y Jim sabe que el fútbol no es así.

«Lo más importante es el próximo partido. En el fútbol no puedes controlar el día siguiente, así que lo sé, pero es muy bueno escuchar eso, también por el ruido. Omar y Jason me lo dicen todo el tiempo».

Roberto Mancini ha sido vinculado con el puesto directivo en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Y añadió: «En primer lugar, puedo sentirlo, no se trata sólo de lo que la gente habla [about]. Siento el apoyo todos los días. A veces, la presión que me pongo a mí mismo y al equipo es mucho mayor que la que ellos ejercen. Sé que tomará un tiempo, pero no quiero pensar así, lo dije el año pasado también.

«Es muy bueno escuchar eso. Creo que ayuda a nuestros fanáticos a entender que la gerencia sabe que tomará un tiempo, pero al mismo tiempo no me gusta porque da la sensación de que tenemos tiempo para resolver las cosas, así que no quiero esa sensación aquí en nuestro club. Es bueno sentir el apoyo, pero tenemos que mostrarle a la gente que en un gran club estamos listos para ganar partidos».

