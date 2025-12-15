Paul Scholes envía un conmovedor mensaje al hijo autista por quien dejó su trabajo en televisión en vivo

La leyenda del Manchester United ha hablado abiertamente sobre el cuidado de su hijo, que es autista y no verbal.

Paul Scholes ha dejado su trabajo en la televisión en directo para pasar más tiempo con su hijo. (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

La leyenda del Manchester United, Paul Scholes, envió un conmovedor mensaje a su hijo Aiden en su cumpleaños número 21.

Aiden tiene autismo severo y no habla, y Scholes recientemente compartió los desafíos y recompensas de cuidarlo. El exfutbolista del United e Inglaterra, que ahora tiene 51 años, dio un paso atrás en su trabajo televisivo en vivo al final de la temporada pasada para pasar más tiempo con Aiden.

Scholes compartió una foto de Aiden en la plataforma de redes sociales Instagram el lunes, junto con la leyenda: «Feliz cumpleaños número 21 a nuestro chico especial @aidenlukescholes… Ojalá supieras cuánto te amamos todos xxx».

El mensaje provocó reacciones de excompañeros del United. Gary Neville respondió en la sección de comentarios con tres emojis de corazones rojos, mientras que Patrice Evra escribió «Joyeux anniversaire», que se traduce del francés como Feliz cumpleaños.

Nicky Butt respondió con dos aplausos, dos celebraciones y un emoji de corazón rojo. El excompañero de Scholes en Inglaterra, John Terry, también respondió con dos emojis de corazones azules.

La publicación llega después de que Scholes hablara sobre las dificultades que tuvo Aiden para ser diagnosticado cuando era joven. Scholes jugaba para el United en ese momento.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Le dijo al podcast Stick to Football: «Te mordió el brazo o te rascó simplemente por frustración hacia él, porque no entendía las cosas y no podía decirte cómo se sentía». Nunca tuve un descanso, ni siquiera mientras jugaba.

«Fue muy difícil en ese momento, y parece que fue hace años. No creo que (los médicos) lo diagnosticaran hasta los dos años y medio.

«Pero sabías desde el principio que algo andaba mal, pero luego recibes el diagnóstico y nunca había oído hablar de eso. Entonces, de repente, empiezas a ver todo, no sé si simplemente sucede de forma consciente, no lo sé».

Scholes también habló sobre la decisión que tomó de no contárselo a nadie en el club. «Simplemente pensé que incluso si hablaba con alguien sobre esto, no ayudaría a Aiden», dijo.

Cuando se le preguntó si le habría ayudado, respondió: «No sé qué me ayudaría a mí».

Scholes se había ganado una reputación positiva en el mundo académico desde que se retiró del fútbol. La temporada pasada formó parte de la cobertura de TNT Sports del viaje del United a la final de la Europa League.

Sin embargo, ahora ha decidido dar un paso atrás. En cambio, Scholes participa en un podcast con Butt y Paddy McGuinness llamado The Good, The Bad & The Football.

La decisión de alejarse de la televisión en vivo es para poder pasar más tiempo con su hijo. Scholes reveló: “Trabajo en el estudio, pero todo se basa en su día a día.

“La temporada pasada jugué la Europa League para Man Utd un jueves por la noche, que es la noche en la que normalmente lo tengo, así que se emocionó, mordió y rascó.

«Él sabe que el patrón no existe de inmediato. Y de hecho he estado haciendo eso durante años, siempre pensando que en algún momento tenía que dejar de hacerlo, así que tuve la oportunidad de hacer el podcast y pensé que sería mejor para mí, bueno, yo no, Aiden».