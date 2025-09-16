Paul Scholes envía a Ruben Amorim Man United Advertencia en medio de la presión de bolsillo: «ellos saben»

The Last Manchester United News, porque se han hecho preguntas sobre el futuro de Ruben Amorim después de un inicio difícil de la temporada 2025/26

Ruben Amorim es una advertencia enviada por la leyenda del hombre United Paul Scholes. (Imagen: Carl Recines/Getty Images)

Dos ex miembros de la clase histórica ’92 del Manchester United dieron su opinión sobre Ruben Amorim con una advertencia enviada al jefe de Old Trafford.

United está en el puesto 14 en la mesa de la Premier League después de los primeros cuatro juegos de la temporada. El domingo una pérdida de 3-0 contra los rivales Man City en el estadio Etihad, se mantuvo un inicio difícil de la campaña para el club y amorim.

También ha hecho más preguntas sobre el futuro del United Boss en el club. Es comprensivo que Amorim todavía tiene el pleno apoyo de la jerarquía del club, pero Paul Scholes ha criticado al gerente debido a su falta de voluntad para cambiar su sistema e insinuó que Amorim puede tener que cambiar si tiene que cambiar la temporada.

«Oh Dios, ¿con qué estás empezando? Hablas de su filosofía, su estilo de juego ahora», dijo sobre Lo bueno, lo malo y el podcast de fútbol .

«Hay tantos entrenadores inteligentes en Inglaterra y en todo el mundo hoy en día y lo resuelven con bastante facilidad. Saben exactamente cómo jugará el Manchester United cada semana.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Recuerdo que éramos más jóvenes y siempre llegamos una hora antes del juego en el primer equipo y la revista del equipo. Mirarías a los jugadores y el gerente se preguntaría cómo van a jugar hoy.

«Van cinco en la parte de atrás, cuatro en la parte de atrás? Con Amorim, todos saben. Es fácil jugar y fácil de entrenar porque los entrenadores ahora son muy inteligentes.

«No estoy seguro de si lo cambió, incluso si jugó un 4-3-3. Simplemente no creo que los jugadores sean lo suficientemente buenos».

El ex compañero de equipo del United Nicky Butt estuvo de acuerdo en ambos puntos. «Olvida el sistema», dijo.

«Los jugadores simplemente no están en el nivel que el Manchester United necesita. No son lo suficientemente agresivos, no son lo suficientemente rápidos, no tienen sus piernas en el centro del campo. Juegan en dos en el centro del campo, Bruno [Fernandes] Allí, y no tiene las piernas para ponerlo en tres, y mucho menos un dos.

«Si quieren resultados y él quiere mantener su trabajo a largo plazo, tendrá que morder la bala y cambiar un poco. Si no lo hace, continuarán perdiendo juegos».

United regresa a la acción el sábado cuando organizan Chelsea en Old Trafford (las 5.30 pm comenzaron). La falta de fútbol europeo significa que los Rojos tienen una semana completa para prepararse para el juego, mientras que Chelsea está en el Bayern Múnich en la acción de la Liga de Campeones el miércoles.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.