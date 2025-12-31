Paul Scholes ‘demostró tener razón’ por Rubén Amorim después de otro golpe para el Man United

Las críticas anteriores de Paul Scholes a Ruben Amorim han resurgido en las redes sociales tras el empate 1-1 del Manchester United contra los Wolves en Old Trafford.

Paul Scholes no se ha limitado a valorar al técnico del Manchester United, Rubén Amorim. (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

Los comentarios que hizo la leyenda del Manchester United, Paul Scholes, hace unas semanas sobre Rubén Amorim, han resurgido en las redes sociales. Los fanáticos han revisado estos comentarios luego del frustrante empate 1-1 en casa ante los Wolves, últimos clasificados, afirmando que se ha demostrado que el ex mediocampista tenía razón.

El United se adelantó en la primera mitad gracias a Joshua Zirkzee, pero fue remontado justo antes del descanso gracias a un cabezazo de Ladislav Krejci. El marcador se mantuvo sin cambios hasta el pitido final, y los Wolves consiguieron sólo su tercer punto de la campaña.

El resultado significa que el United no pudo aprovechar el impulso de la victoria por 1-0 de la semana pasada sobre Newcastle. Amorim ha sido criticado por sus decisiones tácticas y sustituciones durante los partidos, en particular su llamado a cambiar a Ayden Heaven por su compañero defensor Leny Yoro contra los Wolves a pesar de que el equipo perseguía un gol ganador.

Hablando en The Good, The Bad and The Football a principios de este mes, Scholes fue franco en su evaluación y dijo: «No creo que este entrenador pueda apoyar plenamente a este club. Simplemente no creo que sea el hombre adecuado».

«El United se trata de riesgo y entretenimiento por encima de todo. Tener aficionados al borde de sus asientos, listos para jugar. Extremos golpeando a la gente, tiros a portería, algo de habilidad. No hay nada ahí. Eso viene del club».

«Hemos hablado de esto, este es un club diferente. Tienen a Omar Berrada y Jason Wilcox, quienes probablemente son brillantes en su trabajo y en lo que hacen. No son el United, no tienen idea de lo que es comprar un jugador del Manchester United, traer a un entrenador del Manchester United.

«Si vas al Sporting de Lisboa y miras, juegan tres atrás. Eso debería ser un no inmediato. El United nunca hace eso. No pueden hacerlo».

«Se ha demostrado durante años y años y años e incluso lo dije antes de Sir Alex Ferguson. Siempre se trató del 4-4-1-1 o 4-4-2. Se trata de entretener a la gente, pero él no tiene eso en él».

Rubén Amorim durante el partido de la Premier League entre el Manchester United y el Wolverhampton Wanderers en Old Trafford. (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

Scholes hizo comparaciones con el legendario jefe Sir Alex Ferguson y agregó: “Él [Amorim] trajo a cuatro defensores contra el West Ham.

“Si estuviéramos 1-0 arriba, el entrenador [Ferguson] Siempre decía: ‘Dos, tres, cuatro’. Recuerdo una vez que estábamos jugando contra el Chelsea y estábamos 1-0 arriba, y nos sentamos un poco porque el Chelsea era un buen equipo.

«El entrenador se volvió loco después del partido. ‘Eso no sucede aquí. Si marcas uno, vas por dos. Siempre vas a por la garganta’. Simplemente no creo que lo entienda».

Desde entonces, los comentarios del excentrocampista han resurgido en las redes sociales, y numerosos seguidores se han hecho eco de sus sentimientos. Sin embargo, el United tiene poco tiempo para pensar en el punto muerto ante los Wolves.

Regresarán a la acción el domingo cuando se dirijan a Elland Road para enfrentarse a su rival Leeds United a las 12:30 p.m. Luego harán un breve viaje a Turf Moor para el partido del miércoles por la noche contra el Burnley, cuyo inicio está previsto para las 20.15 horas.