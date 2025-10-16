Paul Pogba sufrió otro revés cuando se pospuso nuevamente el regreso de la ex estrella del Man United

Paul Pogba no ha jugado un partido competitivo desde hace más de dos años, y el regreso del excentrocampista del Manchester United a Mónaco se pospuso nuevamente

Paul Pogba durante el partido de Liga de Campeones del Mónaco contra el Manchester City (Imagen: Getty Images)

El regreso del excentrocampista del Manchester United Paul Pogba a los terrenos de juego tendrá que esperar un poco más.

El nuevo club del francés, el Mónaco, se mostró optimista sobre su regreso contra el Angers este fin de semana, o al menos contra los Spurs en su próxima aparición en la Liga de Campeones. Pero parece que los partidos han llegado demasiado pronto.

Pogba lleva más de dos años sin pisar un campo de fútbol, ​​tras una suspensión por un positivo en un control antidopaje durante su etapa en la Juventus. La suspensión fue acortada en apelación después de que se determinó que su falta no fue intencional, y se tomó su tiempo antes de decidir que Mónaco era el mejor lugar para reanudar su carrera.

Había esperanzas de que un regreso a la forma haría que el campeón de la Copa del Mundo de 2018 se pusiera en la pelea por el torneo de 2026 después de perderse Qatar 2022 debido a una lesión. Sin embargo, después de más de dos meses de temporada, todavía espera que su debut ponga en duda sus esperanzas internacionales.

«Esperábamos que estuviera disponible para el próximo partido. Eso ya no es así», dijo a los periodistas el director general del Mónaco, Thiago Scuro (traducido por GFFN). «Paul tuvo un pequeño problema la semana pasada que nos costará al menos otras dos semanas.

«Es el primer episodio negativo que hemos tenido desde que iniciamos el proceso con él. Dado el tiempo que lleva fuera de acción, podría suceder. No es el fin del mundo; simplemente lo pospusimos dos semanas para prepararlo mejor. Esperamos tenerlo disponible pronto».

Pogba durante la pretemporada (Imagen: Getty Images)

El Mónaco tendrá que continuar su búsqueda de su primera victoria en la Liga de Campeones sin el centrocampista de 32 años. Siguieron una dura derrota por 4-1 ante el Club Brugge al conseguir un punto en casa contra el Manchester City y ocupar el puesto 30 entre 36 equipos después de dos rondas de la fase de liga.

Pogba no pudo hacer ni una sola aparición con Adi Hutter, el entrenador que lo llevó al Stade Louis II, antes de que el austriaco fuera relevado de sus funciones durante la ventana internacional de octubre.

Mónaco actuó rápidamente para asegurar el reemplazo de Hutter, instalando a Sébastien Pogocnoli en el primer puesto, pero él también tendrá que esperar antes de poder recurrir a la ex estrella del United.

Pogba tiene nuevo entrenador en el Mónaco tras la llegada de Sebastien Pocognoli (Imagen: AFP vía Getty Images)

El técnico belga Pogognoli, que anteriormente jugó en la Premier League durante su etapa en el West Bromwich Albion, llega después de guiar al Union SG a la clasificación para la Liga de Campeones y a una primera victoria en la competición.

“Creo que el proceso y la alineación de ideas sobre los principios del juego, el hambre de trabajar en el desarrollo de los jugadores, que ha demostrado Sébastien, y todo el personal que tenemos alrededor del entrenador y los jugadores, es la única certeza que tenemos para reducir el riesgo. [of moving on from Hutter]Scuro dijo sobre el nuevo nombramiento. «Por supuesto que existe riesgo, pero estamos preparados para gestionarlo y construir otra buena temporada».

