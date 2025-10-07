Paul Pogba se enfrenta a un nuevo Monaco Klap con el ex estrella del United Man para debutar

Paul Pogba todavía tiene que hacer su debut en Mónaco y se le puede negar la oportunidad de jugar bajo el gerente que lo firmó, con la tarea de Adi Hutter según la amenaza

Paul Pogba todavía tiene que hacer su debut en Mónaco (Imagen: Getty Images)

La ex estrella del Manchester United, Paul Pogba, todavía tiene que ir al campo para su nuevo club Mónaco, y hay dudas crecientes sobre si tiene la oportunidad de mostrar sus talentos en el campo al gerente que lo firmó para Stade Louis II. Según los informes, la posición de Adi Hutter se amenaza, a pesar de que el jefe austriaco lleva al club a la calificación de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Hutter comenzó la campaña de manera impresionante y se basó en el tercer lugar la temporada pasada al supervisar cuatro victorias de cinco compañías de competencia. El colega del recién llegado de Pogba, Ansu Fati, ha tenido un fuerte impacto y ha seguido haciendo esto, pero la fortuna de Mónaco ha cambiado dramáticamente.

Cracks comenzó a ver en una fuerte derrota por 4-1 de la Liga de Campeones en el Club Brugge, mientras que Mónaco ahora ha sido dos partidos consecutivos de la liga sin una victoria. Los informes en L’Equipe (a través de GFFN) sugieren que ahora están considerando reemplazos potenciales para el rol de gestión. El ex borussia Dortmund-Chef Edin Terzic se ha convertido en un posible candidato, después de haber mencionado el tiempo para su encantamiento con el atuendo alemán después de su viaje a la final de la Liga de Campeones de 2024.

No todo ha sido malo para Mónaco últimamente. Después de un revés contra Lorient a fines de septiembre, el equipo de Hutter salvó un dramático empate tardío contra Manchester City en su accesorio europeo a mitad de semana.

Sin embargo, no pudieron aprovechar ese impulso en la competencia. Recientemente se vieron obligados a conformarse con un punto en casa para Niza, a pesar de que habían disfrutado de una ventaja numérica casi una hora después de la renuncia de Ali Abdi.

Adi Hutter mira a su equipo de Mónaco contra el Club Brugge (Imagen: Getty Images)

«No hemos encontrado las soluciones correctas para encontrar el objetivo final», señaló Hutter a los periodistas después del punto muerto del 2-2 del domingo. «No estoy 100% satisfecho en este momento, no estamos 100% felices. Si los jugadores están de regreso, seremos mejores».

Pogba es uno de esos jugadores que se acercan a un regreso, y parece más cercano que algunos. El ganador de la Copa Mundial firmó con Mónaco en el verano después de una suspensión de dopaje, que se acortó después de una profesión, terminó al final.

El jugador de 32 años sigue siendo la escasez de la selección completa de la competencia después de una ausencia de dos años debido al fútbol competitivo. Sin embargo, puede estar disponible cuando su equipo reanuda la acción después del descanso internacional contra Angers o contra el Tottenham en la Liga de Campeones unos días después.

Hutter ha entregado actualizaciones sobre Pogba (Imagen: Getty Images)

«Él [Pogba] Hace cada vez más con el equipo «, dijo Hutter en una actualización antes de la hermosa competencia». Nuestro objetivo era que él podría estar en el equipo para Niza, pero es un poco temprano. Contra Angers espero que pueda ser parte del equipo. Creo que puede estar listo para enfrentar a Angers … pero puede ser el juego después.

«Es en mi mente cómo puedo aumentar la carga, tal vez [by playing him] En una competencia, [with] 15/20 minutos contra Angers: «El gerente continuó». Él ya está en el vestuario, incluso si no usa la camisa. Ha estado en el vestuario en las competiciones anteriores para alentarnos, a dar instrucciones a los jugadores jóvenes, y les gusta tener a alguien en el vestuario que haya ganado todo. «

